Tak Perlu ke Restoran Jepang, Ini Resep Takoyaki Homemade yang Praktis

JawaPos.com – Takoyaki menjadi salah satu jajanan khas Jepang yang banyak digemari karena memiliki bentuk bulat mungil dengan isian gurita yang lezat. Camilan ini biasanya disajikan bersama saus khas, taburan aonori, serta katsuobushi yang menambah cita rasanya.

Menariknya, takoyaki tidak harus selalu dibeli di restoran atau kedai makanan Jepang. Dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan, kamu juga bisa membuatnya sendiri di rumah.

Selain cocok dijadikan camilan bersama keluarga, takoyaki homemade ini dapat disiapkan sebagai stok makanan beku atau frozen food. Jadi, kamu bisa menyimpannya di freezer dan menikmatinya kembali saat ingin menyantap camilan praktis.

Salah satu daya tarik takoyaki adalah teksturnya yang khas, yakni bagian luar terasa renyah dan berwarna kecokelatan, sedangkan bagian dalamnya tetap lembut dan gurih.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep takoyaki homemade yang bisa kamu praktikkan di rumah.

Bahan-Bahan Takoyaki 200 gram tepung terigu protein sedang

15 gram tepung maizena

650 ml air

1 butir telur

1 sendok teh baking powder

1 sendok makan dashi bubuk

½ sendok teh garam

1 sendok makan aonori Bahan Tenkasu (Remahan Renyah) 100 gram tepung terigu protein sedang

200 ml air

1 sendok teh baking powder

½ sendok teh garam Bahan Saus Takoyaki 60 gram saus tomat

100 gram kecap Inggris

200 gram saus teriyaki

10 gram gula pasir

30 gram saus tiram Bahan Pelengkap Daun bawang secukupnya

Gurita secukupnya

Aonori secukupnya

Katsuobushi secukupnya Cara Membuat Takoyaki Homemade 1. Siapkan adonan tenkasu

Pertama, campurkan tepung terigu, garam, baking powder, dan air ke dalam wadah. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata, kemudian masukkan adonan ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah digunakan.

2. Goreng tenkasu hingga renyah

Panaskan minyak dalam wajan. Semprotkan adonan secara perlahan ke dalam minyak panas, lalu goreng sebentar menggunakan api sedang cenderung kecil.