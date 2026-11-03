Tak Perlu ke Restoran Jepang, Ini Resep Takoyaki Homemade yang Praktis

Resep Takoyaki yang Enak dan Praktis
JawaPos.com – Takoyaki menjadi salah satu jajanan khas Jepang yang banyak digemari karena memiliki bentuk bulat mungil dengan isian gurita yang lezat. Camilan ini biasanya disajikan bersama saus khas, taburan aonori, serta katsuobushi yang menambah cita rasanya.
Menariknya, takoyaki tidak harus selalu dibeli di restoran atau kedai makanan Jepang. Dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan, kamu juga bisa membuatnya sendiri di rumah.
Selain cocok dijadikan camilan bersama keluarga, takoyaki homemade ini dapat disiapkan sebagai stok makanan beku atau frozen food. Jadi, kamu bisa menyimpannya di freezer dan menikmatinya kembali saat ingin menyantap camilan praktis.
Salah satu daya tarik takoyaki adalah teksturnya yang khas, yakni bagian luar terasa renyah dan berwarna kecokelatan, sedangkan bagian dalamnya tetap lembut dan gurih.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep takoyaki homemade yang bisa kamu praktikkan di rumah.
1. Siapkan adonan tenkasu
Pertama, campurkan tepung terigu, garam, baking powder, dan air ke dalam wadah. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata, kemudian masukkan adonan ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah digunakan.
2. Goreng tenkasu hingga renyah
Panaskan minyak dalam wajan. Semprotkan adonan secara perlahan ke dalam minyak panas, lalu goreng sebentar menggunakan api sedang cenderung kecil.
Setelah adonan matang dan menghasilkan remahan renyah, angkat kemudian tiriskan.
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