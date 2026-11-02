Lagi Viral! Ini Dia 3 Tempat Minum Matcha di Jakarta yang Wajib Dicoba

3 Tempat Minum Matcha di Jakarta / foto: Instagram @matchaman____
JawaPos.com -- Matcha menjadi salah satu tempat minuman yang semakin populer dan banyak digemari oleh masyarakat, terutama kalangan anak-anak muda.
Minuman menggunakan berbahan dasar bubuk teh hijau asal Jepang ini memiliki cita rasa khas yang sedikit pahit, creamy, serta aroma teh yang kuat.
Di Jakarta, ada beberapa kedai minuman yang menghadirkan aneka kreasi matcha dengan perpaduan rasa yang menarik. Mulai dari matcha latte hingga strawberry matcha yang menggugah selera.
Tidak heran jika beberapa sejumlah minum matcha ini mulai ramai dikunjungi oleh para pecinta minuman teh hijau.
Bagi kamu yang sedang mencari minuman matcha enak di Jakarta, ada beberapa kedai yang menarik untuk dicoba. Berikut rekomendasi tiga tempat minum matcha di Jakarta yang wajib dicoba.
1. Matchaman
Matchaman merupakan salah satu tempat minuman yang menawarkan aneka kreasi matcha dengan pilihan rasa yang menarik. Tempat ini cukup populer dan banyak dikunjungi para pecinta matcha.
Dilansir dari akun Instagram @matchaman____, tempat minum matcha ini menawarkan banyak menu minuman, seperti matchaman latte, oat matcha latte, ube matcha latte, coconut matcha cloud, signatur dirty matcha, dan menu minuman lainnya.
Untuk harga minuman matcha di Matchaman dikenakan harga mulai dari Rp 42 ribu.
Tempat minum matcha ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Sultan Hasanudin No.2, RT.3/RW.1, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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