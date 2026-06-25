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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 25 Juni 2026 | 23.25 WIB

Rekomendasi 3 Tempat Minum Matcha Viral di Blok M, Pecinta Matcha Wajib Coba!

3 Tempat Minum Matcha yang Viral di Blok M. (Instagram @matchamasen) - Image

3 Tempat Minum Matcha yang Viral di Blok M. (Instagram @matchamasen)

JawaPos.com – Kawasan Blok M terkenal dengan berbagai macam kuliner yang enak dan viral, salah satunya yaitu tempat minum matcha.

Ada banyak tempat matcha di kawasan Blok M yang bisa kamu coba, mulai dari tempat matcha dengan konsep modern hingga café dessert mungil yang selalu ramai antrian.

Minuman matcha semakin populer karena memiliki banyak variasi menu kekinian dan rasa matcha yang kuat serta creamy.

Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat minum matcha viral di Blok M yang wajib kamu kunjungi.

1.       Matchaman

Matchaman merupakan tempat minum matcha yang terkenal dengan ciri khasnya dalam menyajikan ceremonial grade matcha. Tempat minum ini memiliki konsep desain tempat yang sederhana namun estetik. Tak heran banyak yang mengunjungi tempat minum matcha ini.

Dilansir dari akun Instagram @matchaman____, tempat minum matcha ini memiliki berbagai macam varian matcha, seperti matchaman latte, oat matcha latte, strawberry matcha latte, pistachio matcha latte, dan menu matcha lainnya.

Tak hanya menu matcha saja, tetapi tempat minum matcha di Matchaman ini juga menawarkan menu minuman lainnya, seperti latte, americano, dan oat latte.

Editor: Novia Tri Astuti
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