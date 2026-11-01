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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 2 November 2026 | 03.40 WIB

Pecinta Pedas Wajib Coba! Resep Sambal Matah Khas Bali yang Praktis dan Lezat

Resep Sambal Matah Khas Bali yang Pedasnya Bikin Ketagihan. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Indonesia memiliki beragam sambal tradisional dengan karakter rasa yang berbeda-beda. Salah satu yang cukup populer dan banyak digemari pencinta makanan pedas adalah sambal matah khas Bali.

Sambal ini mempunyai keunikan tersendiri karena menggunakan bahan-bahan segar yang diiris tipis tanpa melalui proses penggorengan seperti sambal pada umumnya. Perpaduan cabai rawit, bawang merah, serai, dan daun jeruk menghasilkan aroma harum dengan sensasi pedas serta rasa segar yang khas.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, sambal matah bisa dibuat sendiri menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan di pasar maupun dapur rumah. Rahasia kelezatannya terletak pada keseimbangan rasa pedas, gurih, sedikit manis, dan sentuhan asam dari jeruk.

Sajian ini cocok dijadikan pelengkap berbagai hidangan, mulai dari ayam goreng, ikan bakar, ayam suwir, hingga nasi putih hangat. Cara membuatnya pun cukup praktis sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menikmati sambal khas Bali tanpa harus pergi ke restoran.

Berikut resep sambal matah khas Bali yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-Bahan Sambal Matah

  • 6 lembar daun jeruk berukuran besar
  • 10–20 buah cabai rawit, sesuaikan tingkat kepedasan
  • 25 siung bawang merah
  • 2 siung bawang putih
  • 7 gram terasi
  • 2 batang serai
  • 1,5 sendok teh kaldu jamur, kaldu ayam, atau MSG
  • 50 ml minyak kelapa
  • ½ sendok teh garam
  • 1,5 sendok teh gula
  • 1,5 iris jeruk nipis, jeruk purut, atau jeruk limau

Cara Membuat Sambal Matah Khas Bali

1. Siapkan dan Iris Semua Bahan

Pertama, bersihkan seluruh bahan yang akan digunakan. Iris tipis bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daun jeruk, dan bagian putih serai agar mudah tercampur ketika diolah.

2. Panaskan Minyak Kelapa

Siapkan wajan, kemudian tuangkan minyak kelapa sesuai takaran. Panaskan menggunakan api sedang hingga minyak cukup panas.

3. Campurkan Bumbu dan Bahan Utama

Masukkan bahan-bahan yang telah diiris ke dalam wadah tahan panas. Tambahkan garam, gula, dan kaldu sesuai selera. Aduk perlahan sampai seluruh bumbu tercampur.

4. Tambahkan Terasi

Masukkan terasi yang sudah disiapkan ke dalam campuran bahan. Pastikan terasi tersebar merata agar cita rasa gurihnya dapat menyatu dengan bahan lainnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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