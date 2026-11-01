Pecinta Pedas Wajib Coba! Resep Sambal Matah Khas Bali yang Praktis dan Lezat

JawaPos.com – Indonesia memiliki beragam sambal tradisional dengan karakter rasa yang berbeda-beda. Salah satu yang cukup populer dan banyak digemari pencinta makanan pedas adalah sambal matah khas Bali. Sambal ini mempunyai keunikan tersendiri karena menggunakan bahan-bahan segar yang diiris tipis tanpa melalui proses penggorengan seperti sambal pada umumnya. Perpaduan cabai rawit, bawang merah, serai, dan daun jeruk menghasilkan aroma harum dengan sensasi pedas serta rasa segar yang khas. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, sambal matah bisa dibuat sendiri menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan di pasar maupun dapur rumah. Rahasia kelezatannya terletak pada keseimbangan rasa pedas, gurih, sedikit manis, dan sentuhan asam dari jeruk. Sajian ini cocok dijadikan pelengkap berbagai hidangan, mulai dari ayam goreng, ikan bakar, ayam suwir, hingga nasi putih hangat. Cara membuatnya pun cukup praktis sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menikmati sambal khas Bali tanpa harus pergi ke restoran. Berikut resep sambal matah khas Bali yang bisa dicoba di rumah. 1. Siapkan dan Iris Semua Bahan Pertama, bersihkan seluruh bahan yang akan digunakan. Iris tipis bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daun jeruk, dan bagian putih serai agar mudah tercampur ketika diolah. 2. Panaskan Minyak Kelapa Siapkan wajan, kemudian tuangkan minyak kelapa sesuai takaran. Panaskan menggunakan api sedang hingga minyak cukup panas. 3. Campurkan Bumbu dan Bahan Utama Masukkan bahan-bahan yang telah diiris ke dalam wadah tahan panas. Tambahkan garam, gula, dan kaldu sesuai selera. Aduk perlahan sampai seluruh bumbu tercampur. 4. Tambahkan Terasi Masukkan terasi yang sudah disiapkan ke dalam campuran bahan. Pastikan terasi tersebar merata agar cita rasa gurihnya dapat menyatu dengan bahan lainnya.
Bahan-Bahan Sambal Matah
Cara Membuat Sambal Matah Khas Bali
JawaPos.com – Indonesia memiliki beragam sambal tradisional dengan karakter rasa yang berbeda-beda. Salah satu yang cukup populer dan banyak digemari pencinta makanan pedas adalah sambal matah khas Bali.
Sambal ini mempunyai keunikan tersendiri karena menggunakan bahan-bahan segar yang diiris tipis tanpa melalui proses penggorengan seperti sambal pada umumnya. Perpaduan cabai rawit, bawang merah, serai, dan daun jeruk menghasilkan aroma harum dengan sensasi pedas serta rasa segar yang khas.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, sambal matah bisa dibuat sendiri menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan di pasar maupun dapur rumah. Rahasia kelezatannya terletak pada keseimbangan rasa pedas, gurih, sedikit manis, dan sentuhan asam dari jeruk.
Sajian ini cocok dijadikan pelengkap berbagai hidangan, mulai dari ayam goreng, ikan bakar, ayam suwir, hingga nasi putih hangat. Cara membuatnya pun cukup praktis sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menikmati sambal khas Bali tanpa harus pergi ke restoran.
Berikut resep sambal matah khas Bali yang bisa dicoba di rumah.
1. Siapkan dan Iris Semua Bahan
Pertama, bersihkan seluruh bahan yang akan digunakan. Iris tipis bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daun jeruk, dan bagian putih serai agar mudah tercampur ketika diolah.
2. Panaskan Minyak Kelapa
Siapkan wajan, kemudian tuangkan minyak kelapa sesuai takaran. Panaskan menggunakan api sedang hingga minyak cukup panas.
3. Campurkan Bumbu dan Bahan Utama
Masukkan bahan-bahan yang telah diiris ke dalam wadah tahan panas. Tambahkan garam, gula, dan kaldu sesuai selera. Aduk perlahan sampai seluruh bumbu tercampur.
4. Tambahkan Terasi
Masukkan terasi yang sudah disiapkan ke dalam campuran bahan. Pastikan terasi tersebar merata agar cita rasa gurihnya dapat menyatu dengan bahan lainnya.
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