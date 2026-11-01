Cuma Dikukus 30 Menit! Ini Resep Ayam Jahe yang Empuk, Gurih, dan Bikin Nagih

JawaPos.com – Menikmati hidangan hangat ketika cuaca dingin memang bisa menjadi pilihan yang menyenangkan. Salah satu menu rumahan yang patut dicoba adalah ayam kukus jahe dengan cita rasa gurih dan aroma rempah yang menggugah selera.

Perpaduan daging ayam yang empuk dengan jahe memberikan sensasi rasa yang khas. Ditambah siraman minyak daun bawang dan minyak wijen, hidangan ini memiliki aroma harum yang membuat siapa pun tertarik untuk mencicipinya.

Tidak hanya lezat, ayam kukus jahe juga bisa menjadi alternatif menu bagi Anda yang ingin mengurangi konsumsi makanan berminyak. Proses memasaknya menggunakan teknik pengukusan sehingga tidak membutuhkan banyak minyak.

Cara membuatnya pun cukup praktis dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasar maupun supermarket.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam kukus jahe yang bisa Anda praktikkan sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Ayam Kukus Jahe Sebelum memulai proses memasak, siapkan beberapa bahan utama berikut:

750 gram paha ayam utuh.

¼ sendok teh garam.

¼ sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa.

1 sendok teh gula pasir.

1 sendok makan kecap asin.

1 sendok makan saus tiram.

½ sendok teh merica.

2 sendok makan tepung maizena. Bahan Tambahan - 40 gram atau sekitar 8 cm jahe.

Bahan Siraman Daun Bawang 4 batang daun bawang cung.

¼ sendok teh garam.

¼ sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa.

3 sendok makan minyak goreng.

1 sendok teh minyak wijen. Cara Membuat Ayam Kukus Jahe Setelah seluruh bahan tersedia, ikuti langkah-langkah berikut agar menghasilkan ayam kukus yang empuk, gurih, dan kaya aroma.

1. Bersihkan dan potong ayam