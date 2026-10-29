Resep Ayam Kukus Kol dan Soun, Menu Praktis yang Gurih dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Ingin membuat menu rumahan yang praktis tanpa harus menggoreng atau menumis banyak bahan? Ayam kukus dengan kol dan soun bisa menjadi pilihan untuk hidangan sehari-hari.

Perpaduan ayam berbumbu, sayuran, dan soun menghasilkan sajian hangat dengan cita rasa gurih yang cocok dinikmati bersama nasi putih.

Resep steamed chicken with cabbage ini dibagikan oleh akun Instagram @cook.n.plate. Bahan utamanya terdiri dari paha ayam tanpa tulang, kol, soun, dan irisan jahe.

Ayam terlebih dahulu dimarinasi menggunakan kecap asin, saus tiram, tepung maizena, minyak wijen, serta garam dan lada agar bumbunya meresap sebelum dikukus.

Salah satu hal menarik dari resep ini adalah penggunaan soun sebagai lapisan dasar. Selama proses pengukusan, kol dan ayam mengeluarkan cairan yang bercampur dengan bumbu. Soun di bagian bawah akan menyerap cairan tersebut sehingga terasa lebih gurih dan tidak perlu disajikan terpisah.

Cara memasaknya pun relatif sederhana karena semua bahan disusun dalam satu wadah tahan panas, kemudian dikukus hingga matang.

Setelah itu, hidangan diberi taburan bawang putih goreng dan daun bawang untuk menambah aroma serta tekstur. Menu ini cocok bagi kamu yang ingin mencoba variasi olahan ayam selain digoreng atau dibakar.

Bahan

2 potong paha ayam tanpa tulang

1/2 buah kol, sobek menjadi beberapa bagian

Soun secukupnya, rendam hingga lunak

Jahe secukupnya, iris tipis memanjang

Bahan marinasi:

1 sendok makan kecap asin

1 sendok makan saus tiram

1 sendok makan tepung maizena

1/2 sendok makan minyak wijen

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Jahe iris secukupnya

Bahan pelengkap:

Bawang putih goreng secukupnya

Daun bawang secukupnya, iris tipis

Cara Pembuatan

1. Siapkan paha ayam tanpa tulang, kemudian potong sesuai selera jika ingin ukuran yang lebih kecil.

2. Masukkan ayam ke dalam wadah. Tambahkan kecap asin, saus tiram, tepung maizena, minyak wijen, garam, lada, dan irisan jahe.

3. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu. Diamkan selama beberapa saat agar marinasi meresap.

4. Rendam soun dalam air hingga lunak, kemudian tiriskan. Hindari merendam terlalu lama agar teksturnya tidak mudah hancur saat dikukus.

5. Siapkan wadah tahan panas. Susun soun di bagian bawah, lalu letakkan potongan kol di atasnya.

6. Tata ayam yang sudah dimarinasi di atas kol, kemudian tambahkan sisa irisan jahe dan bumbu marinasi.

7. Panaskan kukusan hingga air mendidih. Masukkan wadah berisi bahan-bahan tersebut, tutup kukusan, lalu kukus dengan api besar selama kurang lebih 30 menit sesuai resep.

8. Periksa kematangan ayam sebelum diangkat. Pastikan bagian tengah ayam mencapai suhu minimal 74 derajat Celsius agar aman dikonsumsi. Jika belum matang, lanjutkan proses pengukusan.

9. Setelah matang, taburkan bawang putih goreng dan irisan daun bawang di atasnya.

10. Sajikan ayam kukus kol dan soun selagi hangat bersama nasi putih sesuai selera.

Ayam kukus kol dan soun bisa menjadi alternatif menu rumahan dengan proses memasak yang sederhana. Bumbu marinasi memberikan rasa gurih pada ayam, sementara kol menjadi lebih lembut setelah dikukus. Soun yang menyerap cairan dari ayam dan sayuran juga membuat hidangan terasa lebih kaya rasa.