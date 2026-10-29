Nongkrong Sambil Menikmati Udara Segar, Ini Dia 3 Cafe dengan View Alam di Sentul

JawaPos.com -- Sentul merupakan salah satu kawasan di Bogor yang kerap menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga maupun teman.

Kawasan Sentul ini juga menawarkan sejumlah cafe dengan pemandangan alam yang menarik dan udara yang segar.

Bagi kamu yang sedang mencari tempat nongkrong dengan suasana alam, berikut tiga rekomendasi cafe di Sentul yang bisa masuk ke daftar kunjungan kamu.

1. Nabawi Cafe

Nabawi Cafe ini merupakan salah satu cafe di Sentul yang memiliki pemandangan perbukitan hijau dan aliran sungai. Cafe ini juga menawarkan konsep Moroko yang menjadi daya tarik tersendiri bagi cafe ini.

Dilansir dari akun Instagram @nabawi.cafe, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan, seperti nasi goreng kebuli, nasi goreng oriental, rice bowl chicken, gurame bakar minang, beef burger, singkong goreng ori, cireng bite, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Nabawi Cafe, seperti tiramisu latte, americano, blue pororo, matcha latte, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Nabawi Cafe dikenakan harga mulai dari Rp 25 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribu.

Nabawi Cafe ini berlokasi di Jl. Sentul- Jonggol, Karang Tengah, Babakan Madang, Kota Bogor, Jawa Barat.