Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 27 Oktober 2026 | 00.36 WIB

Menjelajah Kuliner Singkawang, Ada Choi Pan Sampai Aneka Street Food yang Menggugah Selera

Ilustrasi choi pan. (YouTube @riasukmawijaya) - Image

Ilustrasi choi pan. (YouTube @riasukmawijaya)

JawaPos.com - Singkawang merupakan salah satu kota yang berada di Pulau Kalimantan Barat.

Lokasinya tidak jauh dari Pontianak. Kota ini dikenal memiliki keberagaman budaya, sehingga dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia.

Selain itu, Singkawang juga menjadi salah satu destinasi menarik bagi anda pecinta kuliner

Di sini, anda bisa menemukan berbagai hidangan khas yang menggugah selera, salah satunya adalah choi pan yang populer. 

Selain choi pan, terdapat beragam kuliner lain yang tidak kalah menarik untuk dicicipi saat anda berkunjung ke Singkawang.

Aneka hidangan tersebut menawarkan cita rasa khas yang sayang untuk dilewatkan. 

Melansir informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya pada (26/10) berikut rekomendasi choi pan dan kuliner khas Singkawang lain yang wajib anda coba.

Salah satu kuliner wajib saat berkunjung ke Singkawang adalah tom yum khas Singkawang. Tom Yum Singkawang yang terkenal adalah milik Pak Long yang berada di Jl. Imam Bonjol Gang Haji Mursyid No. 17. Tempat makan ini buka mulai pukul 10.00-23.00.  Seporsi tom yam ini dibanderol dengan harga Rp 35.000. Seporsi tom yam khas Singkawang terdiri dari udang, jagung manis, wortel, tomat, brokoli, dan bawang bombay. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Riset Visa Ungkap Kuliner jadi Pengeluaran Terbesar Konsumen Kaya di Asia Pasifik - Image
Lifestyle

Riset Visa Ungkap Kuliner jadi Pengeluaran Terbesar Konsumen Kaya di Asia Pasifik

Senin, 26 Oktober 2026 | 21.58 WIB

8 Street Food Khas Pontianak yang Wajib Dicoba, Ada Choi Pan Sampai Es Kelapa Aneka Rasa - Image
Kuliner

8 Street Food Khas Pontianak yang Wajib Dicoba, Ada Choi Pan Sampai Es Kelapa Aneka Rasa

Senin, 26 Oktober 2026 | 20.02 WIB

Rekomendasi 3 Tempat Makan Thailand di Blok M Enak dan Autentik, Wajib Banget Dicoba - Image
Kuliner

Rekomendasi 3 Tempat Makan Thailand di Blok M Enak dan Autentik, Wajib Banget Dicoba

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06.37 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore