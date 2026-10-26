Menjelajah Kuliner Singkawang, Ada Choi Pan Sampai Aneka Street Food yang Menggugah Selera

JawaPos.com - Singkawang merupakan salah satu kota yang berada di Pulau Kalimantan Barat.

Lokasinya tidak jauh dari Pontianak. Kota ini dikenal memiliki keberagaman budaya, sehingga dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia.

Selain itu, Singkawang juga menjadi salah satu destinasi menarik bagi anda pecinta kuliner.

Di sini, anda bisa menemukan berbagai hidangan khas yang menggugah selera, salah satunya adalah choi pan yang populer.

Selain choi pan, terdapat beragam kuliner lain yang tidak kalah menarik untuk dicicipi saat anda berkunjung ke Singkawang.

Aneka hidangan tersebut menawarkan cita rasa khas yang sayang untuk dilewatkan.

Melansir informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya pada (26/10) berikut rekomendasi choi pan dan kuliner khas Singkawang lain yang wajib anda coba.

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