Menjelajah Kuliner Singkawang, Ada Choi Pan Sampai Aneka Street Food yang Menggugah Selera

Ilustrasi choi pan. (YouTube @riasukmawijaya)
JawaPos.com - Singkawang merupakan salah satu kota yang berada di Pulau Kalimantan Barat.
Lokasinya tidak jauh dari Pontianak. Kota ini dikenal memiliki keberagaman budaya, sehingga dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia.
Selain itu, Singkawang juga menjadi salah satu destinasi menarik bagi anda pecinta kuliner.
Di sini, anda bisa menemukan berbagai hidangan khas yang menggugah selera, salah satunya adalah choi pan yang populer.
Selain choi pan, terdapat beragam kuliner lain yang tidak kalah menarik untuk dicicipi saat anda berkunjung ke Singkawang.
Aneka hidangan tersebut menawarkan cita rasa khas yang sayang untuk dilewatkan.
Melansir informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya pada (26/10) berikut rekomendasi choi pan dan kuliner khas Singkawang lain yang wajib anda coba.
Tom Yam
Salah satu kuliner wajib saat berkunjung ke Singkawang adalah tom yum khas Singkawang. Tom Yum Singkawang yang terkenal adalah milik Pak Long yang berada di Jl. Imam Bonjol Gang Haji Mursyid No. 17. Tempat makan ini buka mulai pukul 10.00-23.00. Seporsi tom yam ini dibanderol dengan harga Rp 35.000. Seporsi tom yam khas Singkawang terdiri dari udang, jagung manis, wortel, tomat, brokoli, dan bawang bombay.
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Jawa Pos
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