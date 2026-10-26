Riset Visa Ungkap Kuliner jadi Pengeluaran Terbesar Konsumen Kaya di Asia Pasifik

Kuliner Chinese Food di Malang./Magnific/magnific
JawaPos.com - Kuliner menjadi salah satu kategori pengeluaran terbesar bagi konsumen kelas atas di Asia Pasifik. Aktivitas bersantap tidak lagi sebatas memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup yang menawarkan pengalaman, cerita, dan kedekatan dengan budaya di balik setiap hidangan.
Riset Visa menunjukkan, konsumen affluent menyumbang lebih dari 80 persen pertumbuhan belanja kuliner di Asia Pasifik sepanjang 2023 hingga 2025. Bahkan, kuliner tercatat sebagai kategori dengan belanja tahunan tertinggi di kelompok konsumen tersebut, mengungguli kesehatan, hiburan, dan perjalanan.
Perubahan ini turut terlihat dari preferensi konsumen kelas atas terhadap pengalaman bersantap. Mereka tidak hanya mencari restoran dengan sajian premium, tetapi juga pengalaman yang lebih personal dan autentik, termasuk kesempatan mengenal chef, bahan makanan, serta cerita dan budaya yang melatarbelakangi sebuah hidangan.
Di Indonesia, Visa menyebut konsumen affluent bersedia bepergian ke berbagai destinasi dunia demi menikmati pengalaman gastronomi. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik kuliner tidak terbatas pada makanan yang disajikan, tetapi juga pengalaman yang menyertainya.
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Jawa Pos
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