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Penulis: Nola Amalia Rosyada
Rabu, 28 Oktober 2026 | 05.36 WIB

Resep Apple Pear Longan Dessert, Dessert Buah ala Tiongkok yang Menyegarkan

Potret apple pear longan dessert atau tong sui yang menyehatkan. (Sumber: instagram.com/@cook.n.plate) - Image

Potret apple pear longan dessert atau tong sui yang menyehatkan. (Sumber: instagram.com/@cook.n.plate)

Selain minum air putih, menikmati hidangan berkuah seperti dessert buah ala Tiongkok bisa menjadi pilihan untuk menambah variasi menu sehari-hari. Salah satunya apple pear longan dessert atau tong sui, hidangan manis berisi buah dan bahan herbal yang direbus perlahan hingga menghasilkan kuah dengan rasa lembut.

Resep apple pear longan dessert ini dibagikan oleh akun Instagram @cook.n.plate. Bahan utamanya terdiri dari apel, pir, kurma merah, kelengkeng kering, dan jamur salju atau white fungus. Hidangan ini bisa dinikmati selagi hangat untuk sensasi yang menenangkan atau disimpan di kulkas setelah dingin agar terasa lebih menyegarkan.

Bahan
2 buah pir
2 buah apel
8-10 buah kurma merah tanpa biji
Jamur salju secukupnya
Kelengkeng kering secukupnya
Daun pandan secukupnya
Gula batu secukupnya
Air secukupnya

Cara Pembuatan
1. Rendam jamur salju dalam air hingga mengembang dan teksturnya melunak. Setelah itu, bersihkan dan buang bagian pangkal yang keras. Potong jamur menjadi bagian lebih kecil sesuai selera.
2. Cuci apel dan pir hingga bersih, kemudian potong menjadi beberapa bagian. Kulit buah bisa dikupas atau dibiarkan sesuai selera. Buang bagian biji agar lebih nyaman saat disantap.
3. Siapkan kurma merah tanpa biji dan kelengkeng kering. Bilas sebentar dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel.
4. Masukkan potongan apel, pir, kurma merah, kelengkeng kering, jamur salju, dan daun pandan ke dalam panci. Tambahkan air secukupnya hingga seluruh bahan terendam.
5. Panaskan panci hingga air mendidih, kemudian kecilkan api. Masukkan gula batu secukupnya, lalu aduk perlahan hingga mulai larut.
6. Masak menggunakan api kecil selama sekitar 45 menit hingga 1 jam. Biarkan seluruh bahan direbus perlahan sampai buah melunak dan rasa manisnya menyatu dengan kuah. Sesekali periksa jumlah air dan tambahkan jika diperlukan.
7. Setelah matang, cicipi kuah dan sesuaikan rasa manisnya. Matikan api, lalu angkat daun pandan sebelum dessert disajikan.
8. Apple pear longan dessert bisa langsung dinikmati selagi hangat. Jika lebih menyukai sajian dingin, biarkan uap panasnya hilang, kemudian simpan dalam wadah tertutup di lemari pendingin hingga dingin.

Apple pear longan dessert memiliki cita rasa manis yang lembut dari perpaduan buah, kurma merah, kelengkeng kering, dan gula batu. Potongan apel serta pir memberikan tekstur buah yang menyegarkan, sementara jamur salju menghadirkan sensasi kenyal yang khas. Daun pandan turut memberikan aroma harum pada kuahnya.

Dessert ini cocok disajikan setelah makan atau dinikmati sebagai hidangan manis di tengah cuaca panas. Jika ingin rasa manis alami dari buah lebih menonjol, gunakan gula batu secukupnya dan sesuaikan dengan selera. Jangan lupa tetap minum air putih secara rutin untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, terutama saat cuaca sedang terik atau berkabut asap.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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