Wajib Tahu! Resep Ayam Saus Lemon yang Gurih dan Mudah Dibuat di Rumah

Resep Ayam Saus Lemon yang Menggugah Selera Makan. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Ayam merupakan salah satu bahan makanan yang banyak digemari masyarakat karena mudah diolah menjadi berbagai macam hidangan lezat.
Selain itu, ayam juga bisa dikreasikan menjadi menu dengan cita rasa gurih dan segar, salah satu menu ayam yang bisa kamu coba di rumah yaitu ayam saus lemon.
Ayam saus lemon ini memadukan rasa gurih dan sensasi asam segar dari lemon yang menghasilkan rasa yang menggugah selera. Hidangan ini cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama dengan keluarga.
Cara membuat hidangan ayam saus lemon sangat praktis dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasar.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Senin (26/10), berikut ini merupakan resep untuk membuat ayam saus lemon yang gurih dan mudah dibuat di rumah.
Bahan-bahan untuk membuat ayam saus lemon:
Bahan untuk marinasi:
· 300 gram dada ayam filet
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