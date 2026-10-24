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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 25 Oktober 2026 | 05.06 WIB

Bikin Nagih! Resep Chicken Popcorn Gurih ala Restoran yang Mudah Dibuat di Rumah

Resep Chicken Popcorn yang Bikin Ketagihan - Image

Resep Chicken Popcorn yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com – Chicken popcorn menjadi salah satu olahan ayam yang digemari karena memiliki perpaduan rasa gurih dan tekstur renyah yang menggugah selera. Potongannya yang kecil membuat makanan ini praktis disantap kapan saja.

Hidangan ini dibuat menggunakan daging ayam yang dipotong seukuran sekali gigit, kemudian dibumbui dan dilapisi campuran tepung sebelum digoreng hingga matang. Lapisan luarnya terasa garing, sedangkan bagian dalamnya tetap lembut apabila diolah dengan benar.

Tak hanya cocok dijadikan camilan saat bersantai, chicken popcorn juga bisa menjadi lauk pendamping nasi atau sajian untuk menemani waktu berkumpul bersama keluarga. Rasanya semakin nikmat ketika disantap bersama saus sambal favorit.

Kabar baiknya, chicken popcorn bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan langkah-langkah membuat chicken popcorn yang gurih dan renyah.

Bahan-bahan Chicken Popcorn

Bahan marinasi:

  • 500 gram dada ayam filet
  • 4 siung bawang putih
  • ¼ buah bawang bombai
  • 100 ml susu
  • ¾ sendok teh garam
  • ¾ sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa
  • ¼ sendok teh merica
  • ½ sendok makan mixed herbs
  • 1 sendok teh bubuk paprika
  • 1 sendok teh cuka
  • 2 sendok makan saus sambal
  • 1 butir telur
  • 6 sendok makan campuran tepung kering

Bahan pelapis kering:

  • 300 gram tepung terigu protein sedang
  • 2 sendok teh bubuk paprika
  • 1 sendok makan bubuk bawang putih (opsional)
  • 100 gram tepung maizena
  • 1 sendok makan baking powder
  • 1 sendok teh garam
  • ½ sendok teh merica

Bahan pelengkap:

  • Minyak goreng secukupnya
  • Saus sambal sesuai selera

Cara Membuat Chicken Popcorn

  1. Potong ayam terlebih dahulu. Bersihkan dan keringkan dada ayam filet, kemudian potong menjadi bagian-bagian kecil seukuran satu ruas jempol. Letakkan potongan ayam di dalam wadah.
  2. Siapkan bumbu marinasi. Potong bawang putih dan bawang bombai, lalu haluskan menggunakan blender bersama susu hingga tercampur rata.
  3. Bumbui potongan ayam. Tuangkan campuran susu dan bawang ke dalam wadah berisi ayam. Tambahkan garam, kaldu bubuk, merica, mixed herbs, bubuk paprika, cuka, saus sambal, serta telur. Aduk sampai semua potongan ayam terlapisi bumbu.
  4. Diamkan ayam agar bumbu meresap. Simpan ayam dalam bumbu marinasi selama 15–30 menit supaya rasanya lebih merata.
  5. Buat campuran tepung pelapis. Siapkan wadah terpisah, lalu campurkan tepung terigu, maizena, bubuk paprika, bubuk bawang putih jika digunakan, baking powder, garam, dan merica. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
  6. Campurkan sedikit tepung ke ayam. Ambil enam sendok makan dari campuran tepung kering, kemudian masukkan ke dalam ayam yang sudah dimarinasi. Aduk kembali hingga merata.
  7. Lapisi ayam satu per satu. Ambil potongan ayam dan gulingkan ke dalam sisa tepung kering sampai seluruh permukaannya tertutup. Ratakan lapisan tepung agar hasil gorengan lebih renyah.
  8. Goreng hingga matang. Panaskan minyak dalam jumlah cukup dengan api sedang cenderung kecil. Masukkan ayam secara bertahap agar suhu minyak tetap terjaga. Goreng hingga bagian luar berwarna keemasan dan bagian dalam matang sempurna.
  9. Tiriskan ayam. Angkat chicken popcorn yang sudah matang, lalu letakkan di atas saringan atau tisu penyerap minyak.
  10. Sajikan selagi hangat. Pindahkan chicken popcorn ke piring saji dan tambahkan saus sambal sebagai pelengkap.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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