Bikin Nagih! Resep Chicken Popcorn Gurih ala Restoran yang Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Chicken popcorn menjadi salah satu olahan ayam yang digemari karena memiliki perpaduan rasa gurih dan tekstur renyah yang menggugah selera. Potongannya yang kecil membuat makanan ini praktis disantap kapan saja.

Hidangan ini dibuat menggunakan daging ayam yang dipotong seukuran sekali gigit, kemudian dibumbui dan dilapisi campuran tepung sebelum digoreng hingga matang. Lapisan luarnya terasa garing, sedangkan bagian dalamnya tetap lembut apabila diolah dengan benar.

Tak hanya cocok dijadikan camilan saat bersantai, chicken popcorn juga bisa menjadi lauk pendamping nasi atau sajian untuk menemani waktu berkumpul bersama keluarga. Rasanya semakin nikmat ketika disantap bersama saus sambal favorit.

Kabar baiknya, chicken popcorn bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan langkah-langkah membuat chicken popcorn yang gurih dan renyah.

Bahan-bahan Chicken Popcorn Bahan marinasi:

500 gram dada ayam filet

4 siung bawang putih

¼ buah bawang bombai

100 ml susu

¾ sendok teh garam

¾ sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa

¼ sendok teh merica

½ sendok makan mixed herbs

1 sendok teh bubuk paprika

1 sendok teh cuka

2 sendok makan saus sambal

1 butir telur

6 sendok makan campuran tepung kering Bahan pelapis kering:

300 gram tepung terigu protein sedang

2 sendok teh bubuk paprika

1 sendok makan bubuk bawang putih (opsional)

100 gram tepung maizena

1 sendok makan baking powder

1 sendok teh garam

½ sendok teh merica Bahan pelengkap: