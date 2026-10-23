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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00.21 WIB

Tak Pakai Ikan, Begini Resep Pempek Dos Rumahan yang Enak dan Ekonomis

Resep Pempek Dos Tanpa Ikan yang Enak dan Mudah Dibuat./YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Pempek dikenal sebagai kuliner khas Palembang yang umumnya dibuat menggunakan ikan sebagai bahan utama. Namun, ada alternatif yang tidak kalah menggugah selera, yakni pempek dos. Jenis pempek ini dibuat tanpa tambahan ikan maupun ayam, sehingga bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang lebih ekonomis.

Meski tidak menggunakan ikan, pempek dos tetap memiliki cita rasa gurih berkat perpaduan tepung, bawang, telur, dan bumbu lainnya. Teksturnya pun bisa terasa kenyal apabila adonan diolah dengan tepat.

Sajian ini semakin nikmat ketika disantap bersama kuah cuko yang memadukan rasa manis, asam, pedas, dan gurih. Pempek dos juga bisa dibentuk menjadi beberapa varian, mulai dari lenjer, keriting, hingga kapal selam dengan isian telur.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep pempek dos berikut dapat menjadi panduan bagi kamu yang ingin mencoba membuat pempek tanpa ikan sendiri di rumah. Simak daftar bahan dan langkah pembuatannya.

Bahan-Bahan Pempek Dos

Bahan adonan pempek

  • 300 gram tepung beras BOLA Deli
  • 800 ml air
  • 1 sdm garam
  • 1½ sdm gula
  • 6 siung bawang putih
  • 6 siung bawang merah
  • ½ sdt merica
  • 2 sdm kaldu ayam atau kaldu jamur
  • 2 butir telur ayam
  • 550 gram tepung tapioka BOLA Deli
  • 80 gram tepung terigu protein sedang

Bahan pempek keriting

  • 350 gram adonan pempek dos
  • 1 butir telur
  • 2 sdm air

Bahan kuah cuko

  • 600 ml air
  • 500 gram gula aren
  • 10 siung bawang putih
  • 15 buah cabai rawit
  • 2–3 sdm cuka
  • ½ sdt garam
  • 3 sdm ebi yang sudah direndam dan disangrai

Bahan isian pempek kapal selam

  • 4 butir telur, kocok lepas

Bahan pelengkap

  • Mentimun, potong sesuai selera
  • Sohun, rebus hingga matang

Cara Membuat Pempek Dos Tanpa Ikan

1. Siapkan bumbu dan bahan adonan

Haluskan bawang putih dan bawang merah dengan sedikit air. Tuangkan bumbu tersebut ke dalam wajan, kemudian tambahkan sisa air dan aduk hingga tercampur rata.

2. Masak adonan tepung beras

Masukkan garam, merica, gula, dan kaldu ayam atau kaldu jamur. Aduk rata, lalu tambahkan tepung beras. Nyalakan api dan masak sambil terus diaduk sampai adonan mengental.

3. Campurkan telur dan tepung lainnya

Angkat adonan yang sudah mengental, pindahkan ke wadah besar, lalu biarkan hingga agak dingin. Masukkan telur dan aduk sampai tercampur rata.

Tambahkan tepung tapioka serta tepung terigu secara bertahap. Uleni secukupnya sampai semua bahan menyatu dan adonan bisa dibentuk.

4. Buat pempek keriting

Ambil sekitar 350 gram adonan pempek, kemudian campurkan dengan satu butir telur dan dua sendok makan air. Aduk sampai rata, lalu masukkan ke dalam kantong segitiga atau piping bag.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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