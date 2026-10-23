Tak Pakai Ikan, Begini Resep Pempek Dos Rumahan yang Enak dan Ekonomis

JawaPos.com – Pempek dikenal sebagai kuliner khas Palembang yang umumnya dibuat menggunakan ikan sebagai bahan utama. Namun, ada alternatif yang tidak kalah menggugah selera, yakni pempek dos. Jenis pempek ini dibuat tanpa tambahan ikan maupun ayam, sehingga bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang lebih ekonomis. Meski tidak menggunakan ikan, pempek dos tetap memiliki cita rasa gurih berkat perpaduan tepung, bawang, telur, dan bumbu lainnya. Teksturnya pun bisa terasa kenyal apabila adonan diolah dengan tepat. Sajian ini semakin nikmat ketika disantap bersama kuah cuko yang memadukan rasa manis, asam, pedas, dan gurih. Pempek dos juga bisa dibentuk menjadi beberapa varian, mulai dari lenjer, keriting, hingga kapal selam dengan isian telur. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep pempek dos berikut dapat menjadi panduan bagi kamu yang ingin mencoba membuat pempek tanpa ikan sendiri di rumah. Simak daftar bahan dan langkah pembuatannya. 1. Siapkan bumbu dan bahan adonan Haluskan bawang putih dan bawang merah dengan sedikit air. Tuangkan bumbu tersebut ke dalam wajan, kemudian tambahkan sisa air dan aduk hingga tercampur rata. 2. Masak adonan tepung beras Masukkan garam, merica, gula, dan kaldu ayam atau kaldu jamur. Aduk rata, lalu tambahkan tepung beras. Nyalakan api dan masak sambil terus diaduk sampai adonan mengental. 3. Campurkan telur dan tepung lainnya Angkat adonan yang sudah mengental, pindahkan ke wadah besar, lalu biarkan hingga agak dingin. Masukkan telur dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan tepung tapioka serta tepung terigu secara bertahap. Uleni secukupnya sampai semua bahan menyatu dan adonan bisa dibentuk. 4. Buat pempek keriting Ambil sekitar 350 gram adonan pempek, kemudian campurkan dengan satu butir telur dan dua sendok makan air. Aduk sampai rata, lalu masukkan ke dalam kantong segitiga atau piping bag.
Bahan-Bahan Pempek Dos
Bahan adonan pempek
Bahan pempek keriting
Bahan kuah cuko
Bahan isian pempek kapal selam
Bahan pelengkap
Cara Membuat Pempek Dos Tanpa Ikan
JawaPos.com – Pempek dikenal sebagai kuliner khas Palembang yang umumnya dibuat menggunakan ikan sebagai bahan utama. Namun, ada alternatif yang tidak kalah menggugah selera, yakni pempek dos. Jenis pempek ini dibuat tanpa tambahan ikan maupun ayam, sehingga bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang lebih ekonomis.
Meski tidak menggunakan ikan, pempek dos tetap memiliki cita rasa gurih berkat perpaduan tepung, bawang, telur, dan bumbu lainnya. Teksturnya pun bisa terasa kenyal apabila adonan diolah dengan tepat.
Sajian ini semakin nikmat ketika disantap bersama kuah cuko yang memadukan rasa manis, asam, pedas, dan gurih. Pempek dos juga bisa dibentuk menjadi beberapa varian, mulai dari lenjer, keriting, hingga kapal selam dengan isian telur.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep pempek dos berikut dapat menjadi panduan bagi kamu yang ingin mencoba membuat pempek tanpa ikan sendiri di rumah. Simak daftar bahan dan langkah pembuatannya.
1. Siapkan bumbu dan bahan adonan
Haluskan bawang putih dan bawang merah dengan sedikit air. Tuangkan bumbu tersebut ke dalam wajan, kemudian tambahkan sisa air dan aduk hingga tercampur rata.
2. Masak adonan tepung beras
Masukkan garam, merica, gula, dan kaldu ayam atau kaldu jamur. Aduk rata, lalu tambahkan tepung beras. Nyalakan api dan masak sambil terus diaduk sampai adonan mengental.
3. Campurkan telur dan tepung lainnya
Angkat adonan yang sudah mengental, pindahkan ke wadah besar, lalu biarkan hingga agak dingin. Masukkan telur dan aduk sampai tercampur rata.
Tambahkan tepung tapioka serta tepung terigu secara bertahap. Uleni secukupnya sampai semua bahan menyatu dan adonan bisa dibentuk.
4. Buat pempek keriting
Ambil sekitar 350 gram adonan pempek, kemudian campurkan dengan satu butir telur dan dua sendok makan air. Aduk sampai rata, lalu masukkan ke dalam kantong segitiga atau piping bag.
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