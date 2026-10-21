Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Kamis, 22 Oktober 2026 | 06.55 WIB

Resep Sate Lilit Ayam dan Ikan Khas Bali dengan Sambal Matah

Potret sate lilit khas Bali yang disajikan dengan sambal matah (Instagram @adekoerniawan_s) - Image

Potret sate lilit khas Bali yang disajikan dengan sambal matah (Instagram @adekoerniawan_s)

JawaPos.com - Sate lilit merupakan salah satu hidangan khas Bali yang terkenal dengan aroma rempah dan cita rasa gurih. Berbeda dari sate pada umumnya yang menggunakan potongan daging, sate lilit dibuat dari daging yang dihaluskan, dicampur bumbu, kemudian dililitkan pada batang serai atau tusuk sate sebelum dipanggang hingga matang.

Resep sate lilit ini dibagikan oleh Ade Koerniawan melalui akun Instagram @adekoerniawan_s. Hidangan ini menggunakan perpaduan ayam giling dan ikan tenggiri yang menghasilkan tekstur lembut sekaligus rasa gurih. Bumbu basa genep khas Bali menjadi kunci cita rasanya, dengan campuran bawang merah, bawang putih, cabai, serai, jahe, kunyit, lengkuas, dan rempah lainnya.

Penggunaan santan kental dalam adonan membantu menambah rasa gurih. Setelah bumbu dihaluskan dan dicampurkan dengan daging, adonan dililitkan pada batang serai agar aromanya semakin harum saat dipanggang. Proses memasak hingga matang akan menghasilkan sate dengan bagian luar yang sedikit kecokelatan dan bagian dalam yang tetap lembut.

Sate lilit semakin nikmat saat disajikan bersama sambal matah. Sambal khas Bali ini dibuat dari irisan bawang merah, serai, cabai rawit, dan daun jeruk yang disiram minyak kelapa panas. Perasan jeruk limau memberikan sentuhan asam segar untuk menyeimbangkan rasa gurih dan aroma rempah pada sate.

Bahan
Bahan Bumbu Basa Genep

8 siung bawang merah
4 siung bawang putih
3 buah kemiri
2 batang serai
6 buah cabai merah keriting
2 buah cabai rawit merah
4 lembar daun jeruk
Jahe sepanjang 1 ruas jempol
Kunyit sepanjang 1 ruas jempol
Lengkuas sepanjang 1 ruas jempol
1 sendok makan ketumbar
1 sendok teh bubuk wangen (opsional)
50 gram santan kental

Bahan Sate Lilit

350 gram ayam giling
350 gram ikan tenggiri giling
1 1/2 sendok teh garam
1 sendok teh merica bubuk
2 sendok teh kaldu jamur
1/2 sendok teh gula pasir
Batang serai atau tusuk sate secukupnya

Bahan Sambal Matah

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Stir Fried Mushroom Udon ala Hendrik Pyong, Mi Jepang Gurih dan Praktis - Image
Kuliner

Resep Stir Fried Mushroom Udon ala Hendrik Pyong, Mi Jepang Gurih dan Praktis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 06.37 WIB

Resep Sambal Tunu Khas Bali ala Martin Praja, Pedas dan Smoky - Image
Kuliner

Resep Sambal Tunu Khas Bali ala Martin Praja, Pedas dan Smoky

Kamis, 22 Oktober 2026 | 06.35 WIB

Resep Telur Saus Bolognese yang Bikin Nagih, 5 Menit Langsung Jadi! - Image
Kuliner

Resep Telur Saus Bolognese yang Bikin Nagih, 5 Menit Langsung Jadi!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 23.45 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore