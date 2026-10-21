Resep Sate Lilit Ayam dan Ikan Khas Bali dengan Sambal Matah

JawaPos.com - Sate lilit merupakan salah satu hidangan khas Bali yang terkenal dengan aroma rempah dan cita rasa gurih. Berbeda dari sate pada umumnya yang menggunakan potongan daging, sate lilit dibuat dari daging yang dihaluskan, dicampur bumbu, kemudian dililitkan pada batang serai atau tusuk sate sebelum dipanggang hingga matang.

Resep sate lilit ini dibagikan oleh Ade Koerniawan melalui akun Instagram @adekoerniawan_s. Hidangan ini menggunakan perpaduan ayam giling dan ikan tenggiri yang menghasilkan tekstur lembut sekaligus rasa gurih. Bumbu basa genep khas Bali menjadi kunci cita rasanya, dengan campuran bawang merah, bawang putih, cabai, serai, jahe, kunyit, lengkuas, dan rempah lainnya.

Penggunaan santan kental dalam adonan membantu menambah rasa gurih. Setelah bumbu dihaluskan dan dicampurkan dengan daging, adonan dililitkan pada batang serai agar aromanya semakin harum saat dipanggang. Proses memasak hingga matang akan menghasilkan sate dengan bagian luar yang sedikit kecokelatan dan bagian dalam yang tetap lembut.

Sate lilit semakin nikmat saat disajikan bersama sambal matah. Sambal khas Bali ini dibuat dari irisan bawang merah, serai, cabai rawit, dan daun jeruk yang disiram minyak kelapa panas. Perasan jeruk limau memberikan sentuhan asam segar untuk menyeimbangkan rasa gurih dan aroma rempah pada sate.

Bahan

Bahan Bumbu Basa Genep

8 siung bawang merah

4 siung bawang putih

3 buah kemiri

2 batang serai

6 buah cabai merah keriting

2 buah cabai rawit merah

4 lembar daun jeruk

Jahe sepanjang 1 ruas jempol

Kunyit sepanjang 1 ruas jempol

Lengkuas sepanjang 1 ruas jempol

1 sendok makan ketumbar

1 sendok teh bubuk wangen (opsional)

50 gram santan kental

Bahan Sate Lilit

350 gram ayam giling

350 gram ikan tenggiri giling

1 1/2 sendok teh garam

1 sendok teh merica bubuk

2 sendok teh kaldu jamur

1/2 sendok teh gula pasir

Batang serai atau tusuk sate secukupnya