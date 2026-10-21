Resep Sambal Tunu Khas Bali ala Martin Praja, Pedas dan Smoky

JawaPos.com - Sambal menjadi salah satu pelengkap makanan yang bisa membuat hidangan sederhana terasa lebih istimewa. Salah satunya sambal tunu khas Bali yang mengandalkan bahan-bahan bakar untuk menghasilkan perpaduan rasa pedas, segar, dan aroma smoky yang menggugah selera.

Resep sambal tunu ini dibagikan oleh Martin Praja melalui akun Instagram @martinpraja. Berbeda dari sambal yang menggunakan bahan mentah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan tomat dalam resep ini dibakar terlebih dahulu hingga sedikit kehitaman. Proses ini memberikan aroma khas sekaligus menambah karakter rasa pada sambal.

Setelah dibakar, seluruh bahan diulek bersama terasi, garam, dan MSG hingga tercampur rata. Perasan jeruk limau kemudian ditambahkan untuk memberikan sentuhan asam yang segar. Sebagai langkah terakhir, sambal disiram dengan minyak kelapa panas sehingga aromanya semakin keluar.

Sambal tunu cocok disajikan sebagai pendamping nasi putih hangat, telur dadar, ikan goreng, maupun ayam bakar. Perpaduan rasa pedas dari cabai, gurihnya terasi, dan aroma bahan bakar membuat sambal ini bisa menjadi pelengkap sederhana yang menambah selera makan.

Bahan

15 buah cabai rawit

4 siung bawang merah

2 siung bawang putih

2 buah tomat

1 buah terasi

1/2 sendok teh garam

1/2 sendok teh MSG

1 buah jeruk limau

Minyak kelapa secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan tomat. Bakar seluruh bahan di atas api hingga matang dan permukaannya sedikit kehitaman. Balik sesekali agar bahan terbakar secara merata.

2. Angkat bahan yang sudah dibakar, lalu masukkan ke dalam cobek.

3. Tambahkan terasi, garam, dan MSG. Ulek seluruh bahan hingga halus atau mencapai tekstur sambal yang diinginkan.

4. Belah jeruk limau, kemudian peras airnya ke dalam sambal. Aduk hingga tercampur rata.

5. Panaskan minyak kelapa secukupnya hingga panas, lalu siramkan ke atas sambal secara hati-hati.

6. Aduk kembali agar aroma minyak kelapa menyatu dengan sambal. Sambal tunu khas Bali siap disajikan.