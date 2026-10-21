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Nola Amalia Rosyada
Kamis, 22 Oktober 2026 | 06.37 WIB

Resep Stir Fried Mushroom Udon ala Hendrik Pyong, Mi Jepang Gurih dan Praktis

Potret stir fried mushroom udon, alternatif mengolah udon yang praktis dibuat di rumah (Instagram @hendrikpyong) - Image

Potret stir fried mushroom udon, alternatif mengolah udon yang praktis dibuat di rumah (Instagram @hendrikpyong)


JawaPos.com - Ingin menikmati mi udon ala restoran Jepang tanpa harus keluar rumah? Kamu bisa mencoba stir fried mushroom udon yang memadukan mi udon kenyal dengan jamur shimeji dan saus gurih. Hidangan ini cocok untuk menu makan siang maupun makan malam saat ingin menyantap sesuatu yang lezat tanpa perlu menghabiskan banyak waktu di dapur.

Resep stir fried mushroom udon ini dibagikan oleh Hendrik Pyong melalui akun Instagram @hendrikpyong. Bahan-bahannya cukup sederhana, mulai dari mi udon, jamur shimeji, bawang putih, hingga beberapa jenis saus yang menghasilkan cita rasa gurih dengan sentuhan manis dan asam.

Kelezatan hidangan ini terletak pada jamur yang ditumis menggunakan mentega hingga kecokelatan. Proses tersebut membantu menghasilkan aroma yang lebih harum dan rasa gurih. Setelah itu, bawang putih ditambahkan sebelum udon dan campuran saus dimasukkan ke dalam wajan.

Kombinasi kecap asin, kecap asin pekat atau dark soy sauce, saus tiram, minyak wijen, dan cuka beras membuat bumbu udon terasa kaya. Tambahan daun bawang dan biji wijen di akhir proses memasak memberikan aroma serta sentuhan akhir yang menggugah selera. Jika menyukai makanan pedas, kamu juga bisa menambahkan chili flakes sesuai selera.

Bahan

1 sendok makan mentega
1 bungkus jamur shimeji
6 siung bawang putih
2 porsi mi udon
Daun bawang secukupnya
Biji wijen secukupnya
Chili flakes secukupnya (opsional)

Bahan Bumbu

3 sendok makan kecap asin (soy sauce)
2 sendok makan kecap asin pekat (dark soy sauce)
1 sendok makan saus tiram
1 sendok makan minyak wijen
1 sendok makan cuka beras (rice vinegar)
1/2 sendok teh gula
1/2 sendok teh lada putih

Cara Pembuatan

Editor: Candra Mega Sari
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