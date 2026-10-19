Resep Dimsum Lasagna, Dimsum Ayam Udang yang Gurih dan Juicy

Potret dimsum lasagna yang mudah dibuat dan cocok dijadikan camilan untuk keluarga. (Sumber: instagram.com/@pattygurlz)
JawaPos.com - Dimsum tidak selalu harus dibentuk satu per satu seperti siomai pada umumnya. Kamu juga bisa mengolahnya menjadi dimsum lasagna, yaitu sajian berlapis kulit dimsum dan adonan ayam udang yang dimasak dengan cara dikukus. Teksturnya lembut dengan rasa gurih yang cocok dinikmati selagi hangat.
Resep dimsum lasagna ini dibagikan oleh akun Instagram @pattygurlz. Adonan isiannya menggunakan 250 gram daging paha ayam giling dan 50 gram udang cincang. Kombinasi keduanya memberikan rasa gurih sekaligus tekstur yang lebih bervariasi dibandingkan isian ayam saja.
Agar rasanya semakin kaya, adonan dimsum dilengkapi bawang putih goreng, daun bawang goreng, jahe parut, minyak wijen, saus tiram, dan kecap asin. Garam, gula, bumbu penyedap, serta lada putih digunakan untuk menyeimbangkan rasa. Tambahan air membantu menjaga adonan tetap lembap sehingga hasilnya tidak terlalu kering setelah dikukus.
Sesuai namanya, dimsum lasagna dibuat dengan menyusun kulit dimsum dan adonan isian secara berlapis. Proses memasaknya cukup praktis karena hanya perlu dikukus selama sekitar 20 menit. Hidangan ini bisa menjadi pilihan ketika ingin menikmati dimsum dengan tampilan berbeda tanpa perlu membentuk setiap potongan secara terpisah.
Bahan
250 gram daging paha ayam giling
50 gram udang cincang
2 siung bawang putih goreng
1 batang daun bawang goreng
Garam secukupnya
Gula secukupnya
Bumbu penyedap secukupnya
Lada putih secukupnya
Sedikit jahe parut
40 ml air
1 sdt minyak wijen
1 sdt saus tiram
1 sdt kecap asin
Kulit dimsum secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siapkan daging paha ayam giling dan udang cincang dalam wadah. Campurkan keduanya hingga merata.
2. Tambahkan bawang putih goreng dan daun bawang goreng yang sudah disiapkan.
3. Masukkan garam, gula, bumbu penyedap, lada putih, dan sedikit jahe parut. Aduk hingga bumbu tercampur dengan adonan ayam dan udang.
4. Tambahkan air, minyak wijen, saus tiram, dan kecap asin. Aduk kembali hingga adonan tercampur rata dan terasa lembap.
5. Siapkan wadah tahan panas yang sesuai untuk proses pengukusan. Tata kulit dimsum sebagai lapisan pertama.
6. Ratakan sebagian adonan ayam dan udang di atas kulit dimsum, kemudian tutup dengan lembar kulit dimsum berikutnya.
7. Ulangi proses menyusun kulit dimsum dan adonan isian hingga bahan habis. Akhiri dengan lapisan kulit dimsum.
8. Panaskan kukusan hingga air mendidih. Letakkan wadah berisi dimsum lasagna ke dalam kukusan.
9. Kukus selama sekitar 20 menit hingga adonan ayam dan udang matang sempurna.
10. Angkat dimsum lasagna dengan hati-hati, lalu diamkan sebentar sebelum dipotong agar lapisannya lebih mudah disajikan.
11. Potong sesuai selera dan sajikan selagi hangat.
Dimsum lasagna bisa menjadi alternatif bagi pencinta dimsum yang ingin mencoba kreasi baru di rumah. Perpaduan ayam dan udang menghasilkan isian yang gurih, sedangkan lapisan kulit dimsum memberikan tekstur lembut pada setiap potongan.
Agar lebih nikmat, sajikan dimsum lasagna saat masih hangat bersama saus sambal atau saus cocolan favorit. Menu ini juga bisa disiapkan untuk dinikmati bersama keluarga ketika ingin menyantap hidangan sederhana yang mengenyangkan.
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Jawa Pos
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