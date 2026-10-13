Resep Udang Crispy Pedas Manis, Renyah dengan Saus Madu dan Cabai

JawaPos.com - Udang bisa diolah menjadi hidangan yang renyah di luar dengan rasa gurih dan manis pedas. Salah satu variasinya adalah udang crispy pedas manis yang dilapisi tepung berbumbu, kemudian disajikan dengan saus madu dan cabai. Perpaduan rasa tersebut membuat olahan udang ini cocok menjadi lauk maupun camilan.

Resep udang crispy pedas manis ini dibagikan oleh akun Instagram @zaka_home. Proses pembuatannya terdiri dari tiga tahap, yaitu marinasi udang, pelapisan dengan tepung berbumbu, dan pembuatan saus.

Pada tahap marinasi, udang direndam dalam susu cair yang dicampur dengan cuka atau air jeruk nipis, telur, serta aneka bumbu. Bawang putih bubuk, paprika, lada hitam, dan oregano memberikan aroma serta cita rasa yang lebih kaya. Campuran ini juga membantu membalut udang sebelum dilapisi tepung.

Lapisan renyahnya dibuat dari campuran tepung terigu dan tepung maizena dengan tambahan bumbu yang serupa. Setelah digoreng hingga matang, udang kemudian dipadukan dengan saus berbahan butter, madu, dan saus cabai. Madu memberikan rasa manis, sedangkan saus cabai menambahkan sensasi pedas yang melengkapi gurihnya udang.

Resep ini bisa menjadi pilihan untuk menyajikan udang dengan tampilan dan rasa berbeda. Agar tekstur crispy tetap terasa, udang sebaiknya disajikan segera setelah dilapisi saus.

Bahan

Bahan marinasi udang:

500 gram udang

250 ml susu cair

2 sdm cuka atau air jeruk nipis

1 butir telur

1 sdt garam

1 sdt bawang putih bubuk

1 sdt kaldu jamur

1 sdt paprika bubuk

1 sdt lada hitam bubuk

1 sdt oregano

Bahan tepung bumbu:

150 gram tepung terigu

50 gram tepung maizena

1 sdt garam

1 sdt bawang putih bubuk

1 sdt kaldu jamur

1 sdt paprika bubuk

1 sdt lada hitam bubuk

1 sdt oregano



Bahan saus:

4 sdm butter

4 sdm madu

4 sdm saus cabai

Cara Pembuatan

1. Bersihkan udang dan buang bagian kepala atau kulitnya sesuai selera. Tiriskan sebelum dimarinasi.

2. Campurkan susu cair, cuka atau air jeruk nipis, telur, garam, bawang putih bubuk, kaldu jamur, paprika bubuk, lada hitam, dan oregano dalam wadah.

3. Masukkan udang ke dalam campuran marinasi. Aduk hingga seluruh permukaannya terlapisi, kemudian diamkan di dalam lemari es agar bumbu meresap.

4. Siapkan wadah lain, lalu campurkan tepung terigu, tepung maizena, garam, bawang putih bubuk, kaldu jamur, paprika bubuk, lada hitam, dan oregano.

5. Angkat udang dari bahan marinasi, kemudian balurkan ke dalam tepung berbumbu hingga seluruh permukaannya tertutup.

6. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng udang hingga matang dan lapisan tepungnya berwarna keemasan serta renyah.

7. Angkat udang dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.

8. Untuk membuat saus, lelehkan butter di wajan dengan api kecil.

9. Tambahkan madu dan saus cabai, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

10. Masukkan udang crispy ke dalam saus. Aduk perlahan hingga saus melapisi udang secara merata.

11. Angkat dan sajikan udang crispy pedas manis selagi hangat.

Kunci hidangan ini terletak pada tekstur udang dan keseimbangan sausnya. Campuran tepung terigu dan maizena membantu menghasilkan lapisan yang renyah, sementara perpaduan butter, madu, dan saus cabai memberikan rasa gurih, manis, serta pedas.