Resep Tumis Kol Hunan ala Willgoz, Gurih Asam dengan Daging Sapi

JawaPos.com - Kol tidak hanya cocok diolah menjadi sup atau tumisan sederhana. Sayuran ini juga bisa dimasak dengan bumbu ala Chinese food yang kaya rasa, seperti tumis kol Hunan. Hidangan ini memadukan kol dengan saus bercita rasa gurih, asam, dan sedikit pedas.

Resep tumis kol Hunan ini dibagikan oleh chef dan kreator konten Willgoz melalui akun Instagram @willgoz. Salah satu bahan yang memberikan karakter pada hidangan ini adalah cuka hitam, yang menghadirkan rasa asam khas dan membuat tumisan terasa lebih kompleks.

Selain cuka hitam, racikan bumbunya menggunakan kecap asin, dark soy sauce, saus tiram, gula, dan kaldu jamur. Irisan bawang putih serta cabai kering turut memberikan aroma dan sensasi pedas, sementara kucai menjadi pelengkap yang menambah cita rasa.

Resep aslinya menggunakan daging babi bagian belly. Namun, bagi yang ingin membuat versi halal, daging tersebut dapat diganti dengan short plate sapi sesuai saran dalam resep. Daging dibumbui dengan garam dan lada sebelum dimasak bersama kol serta racikan sausnya.

Tumis kol Hunan bisa menjadi pilihan lauk untuk menemani nasi putih hangat. Perpaduan tekstur kol yang masih renyah dengan daging dan saus berbumbu membuat hidangan ini cocok untuk variasi menu sehari-hari.

Bahan

Bahan utama:

1/2 buah kol, potong kotak

200 gram daging babi bagian belly atau short plate sapi untuk opsi halal

1/2 sdt garam

1/2 sdt lada

1/2 ikat kucai

3 buah cabai kering, potong-potong

5 siung bawang putih, iris

Bahan saus:

2 sdm cuka hitam, mulai dari 1 sdm terlebih dahulu

2 sdm kecap asin

1/2 sdm dark soy sauce, opsional

1 sdm saus tiram

1 sdt kaldu jamur

1/2 sdm gula

Cara Pembuatan

1. Potong kol berbentuk kotak, lalu cuci dan tiriskan. Iris kucai, bawang putih, serta cabai kering sesuai petunjuk bahan.

2. Bumbui daging dengan garam dan lada, kemudian aduk hingga merata.

3. Campurkan cuka hitam, kecap asin, dark soy sauce, saus tiram, kaldu jamur, dan gula dalam wadah terpisah. Gunakan 1 sdm cuka hitam terlebih dahulu, lalu sesuaikan rasanya.

4. Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian masak daging hingga matang. Jika menggunakan short plate sapi, masak hingga tingkat kematangan yang diinginkan.

5. Masukkan bawang putih dan cabai kering, lalu tumis hingga harum.

6. Tambahkan kol dan aduk dengan api cukup besar agar kol matang tanpa kehilangan seluruh tekstur renyahnya.

7. Tuangkan campuran saus, kemudian aduk hingga bumbu melapisi kol dan daging secara merata.

8. Masukkan kucai, lalu aduk sebentar hingga tercampur. Koreksi rasa dan tambahkan cuka hitam jika ingin cita rasa asam yang lebih kuat.

9. Angkat dan sajikan tumis kol Hunan selagi hangat bersama nasi putih.

Kunci membuat tumis kol Hunan yang nikmat terletak pada keseimbangan rasa asam, asin, manis, dan pedas. Karena tingkat keasaman cuka hitam dapat berbeda-beda, sebaiknya tambahkan secara bertahap agar rasanya tidak terlalu tajam.