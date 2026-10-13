Resep Creamy Scramble Egg, Telur Orak-arik dengan Saus Bawang Putih

JawaPos.com - Telur menjadi salah satu bahan makanan andalan karena mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Namun, jika bosan dengan telur rebus, ceplok, atau dadar yang itu-itu saja, creamy scramble egg dari akun Instagram @thecamileon_ bisa menjadi alternatif untuk dicoba di rumah.

Hidangan ini memadukan telur orak-arik dengan saus berbahan susu dan bawang putih. Tambahan aneka bumbu membuat rasanya lebih kaya, dengan sentuhan pedas dari chili flakes serta aroma rempah dari parsley dan oregano. Tekstur saus yang creamy juga memberikan sensasi berbeda dibandingkan olahan telur sederhana.

Dikutip dari Instagram @thecamileon_, menu ini cocok disantap bersama nasi hangat. Namun, kreatornya juga menyebut bahwa olahan telur tersebut menarik untuk dijadikan isian toast. Roti panggang dengan tambahan creamy scramble egg bisa menjadi pilihan sarapan atau camilan gurih ketika ingin menikmati telur dengan cara berbeda.

Salah satu bagian penting dalam resep ini adalah sausnya. Susu UHT menjadi bahan dasar yang dipadukan dengan mentega atau margarin dan bawang putih. Sementara itu, larutan maizena digunakan untuk membantu mengentalkan saus sehingga teksturnya lebih pekat dan bisa menyelimuti telur dengan baik.

Bumbu seperti lada hitam, chili flakes, parsley kering, dan oregano memberikan karakter rasa sekaligus aroma pada saus. Takaran cabai juga bisa disesuaikan dengan selera. Jika menyukai rasa pedas yang lebih kuat, cabai rawit dapat ditambahkan seperti yang direncanakan kreator dalam unggahannya.

Proses memasaknya cukup sederhana, sehingga resep ini bisa menjadi pilihan ketika membutuhkan variasi menu berbahan telur tanpa harus menyiapkan banyak bahan utama. Selain untuk sarapan, creamy scramble egg juga dapat disajikan sebagai lauk pendamping nasi saat makan siang atau malam.

Bahan:

Bahan telur:

3 butir telur

1/4 sendok teh garam

1/8 sendok teh lada putih

Bahan saus:

1 sendok makan mentega atau margarin

3 siung bawang putih

150 ml susu UHT

1 sendok teh chili flakes

1/2 sendok teh lada hitam

1/2 sendok teh parsley kering

1/2 sendok teh maizena, larutkan dengan sedikit air

1/4 sendok teh gula

1/4 sendok teh oregano

1/8 sendok teh penyedap

Cara Pembuatan:

1. Pecahkan telur ke dalam mangkuk, lalu tambahkan garam dan lada putih. Kocok hingga tercampur rata.

2. Panaskan sedikit mentega atau margarin di wajan. Masukkan telur, kemudian orak-arik hingga matang sesuai selera. Angkat dan sisihkan.

3. Gunakan wajan yang sama untuk melelehkan mentega atau margarin. Masukkan bawang putih yang sudah dicincang, lalu tumis hingga harum.

4. Tuangkan susu UHT, kemudian tambahkan chili flakes, lada hitam, parsley kering, gula, oregano, dan penyedap. Aduk hingga semua bumbu tercampur.

5. Masukkan larutan maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga saus mengental. Sesuaikan kekentalannya dengan selera.

6. Masukkan kembali telur orak-arik ke dalam wajan. Aduk perlahan hingga telur terbalut saus secara merata.

7. Angkat dan sajikan creamy scramble egg selagi hangat bersama nasi atau sebagai isian toast.

Creamy scramble egg bisa menjadi inspirasi bagi pencinta telur yang ingin mencoba menu berbeda tanpa proses memasak yang rumit. Saus susu berbumbu memberikan variasi rasa, sedangkan pilihan penyajiannya membuat hidangan ini fleksibel untuk sarapan maupun lauk sehari-hari.