Resep Chicken Bolognese Toast, Sarapan Double Protein Tanpa Nasi

Potret chicken bolognese toast yang praktis dan tetap mengenyangkan. (Sumber: instagram.com/@kupicookie)
JawaPos.com - Sarapan tidak harus selalu berupa nasi dan lauk. Roti panggang dengan topping ayam, telur, saus bolognese, dan keju bisa menjadi alternatif menu pagi yang praktis sekaligus mengenyangkan. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah Chicken Bolognese Toast, perpaduan roti sourdough dengan topping gurih yang terinspirasi dari cita rasa pizza.
Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @kupicookie sebagai ide sarapan dengan kombinasi protein dari telur dan dada ayam. Kedua bahan tersebut dipadukan dengan saus bolognese, bawang bombay, dan mozzarella untuk menghasilkan topping yang kaya rasa. Penggunaan roti sourdough juga memberikan tekstur yang berbeda dibandingkan roti tawar biasa.
Dada ayam yang sudah direbus membuat proses persiapan lebih praktis karena tidak perlu memasak ayam dari awal saat menyiapkan sarapan. Ayam cukup disuwir atau dipotong kecil, kemudian dicampurkan dengan saus bolognese dan bawang bombay yang ditumis hingga harum.
Telur menjadi komponen lain yang melengkapi menu ini. Selain menambah asupan protein, telur dapat memberikan tekstur lembut yang berpadu dengan topping ayam dan keju. Sementara itu, irisan tomat memberikan rasa segar untuk menyeimbangkan gurihnya saus dan mozzarella.
Chicken Bolognese Toast cocok untuk kamu yang ingin mencoba variasi sarapan selain nasi. Menu ini juga bisa disiapkan sebagai bekal, baik untuk sekolah, kuliah, maupun bekerja. Meski kombinasi ayam dan telur dapat membantu memenuhi kebutuhan protein, rasa kenyang setiap orang tetap dipengaruhi porsi serta kebutuhan energi masing-masing.
Bahan
6 buah roti tawar sourdough
4 butir telur
Dada ayam rebus secukupnya
Margarin secukupnya
1 buah bawang bombay
150 gram saus bolognese
Keju mozzarella secukupnya
Tomat iris secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siapkan dada ayam rebus, lalu suwir atau potong kecil-kecil agar mudah dicampurkan dengan saus.
2. Iris bawang bombay dan tomat. Sisihkan kedua bahan tersebut untuk digunakan sebagai topping.
3. Panaskan sedikit margarin dalam wajan. Tumis bawang bombay hingga lunak dan harum.
4. Masukkan ayam yang sudah disuwir, kemudian tambahkan saus bolognese. Aduk hingga ayam tercampur rata dengan saus dan masak sebentar sampai panas. Angkat dan sisihkan.
5. Kocok telur dalam wadah. Panaskan sedikit margarin di wajan lain, lalu masak telur hingga matang. Kamu bisa membuatnya menjadi telur orak-arik agar lebih mudah ditata di atas roti.
6. Siapkan roti sourdough, kemudian olesi atau panggang sebentar dengan margarin sesuai selera.
7. Letakkan telur di atas roti, lalu tambahkan campuran ayam bolognese. Ratakan topping agar setiap bagian roti mendapatkan isian yang cukup.
8. Tambahkan irisan tomat dan taburi mozzarella di bagian atasnya.
9. Panggang roti menggunakan oven atau air fryer hingga keju meleleh dan permukaan roti terasa renyah. Sesuaikan suhu dan waktu dengan alat yang digunakan.
10. Angkat Chicken Bolognese Toast setelah matang. Sajikan selagi hangat agar mozzarella tetap lembut dan topping terasa lebih nikmat.
Chicken Bolognese Toast menawarkan perpaduan roti yang renyah, telur yang lembut, serta topping ayam dengan saus bolognese yang gurih. Lelehan mozzarella melengkapi rasanya, sedangkan tomat memberikan sentuhan segar di antara berbagai bahan tersebut.
Jika ingin menyiapkan sarapan lebih cepat pada pagi hari, ayam bolognese bisa dibuat terlebih dahulu dan disimpan dalam wadah tertutup di lemari es. Saat akan disantap, kamu tinggal menyiapkan telur, menyusun topping di atas roti, lalu memanggangnya hingga keju meleleh.
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