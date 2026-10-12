Resep Pumpkin Risotto, Nasi Creamy Labu Kuning untuk Menu Hangat

Potret pumpkin risotto yang cocok dijadikan sebagai alternatif menu saat musim hujan. (Sumber: instagram.com/@noahkuntner)
JawaPos.com - Labu kuning tidak hanya bisa diolah menjadi sup, kolak, atau aneka kue. Bahan ini juga dapat menjadi pelengkap hidangan khas Italia, salah satunya pumpkin risotto. Hidangan berbahan dasar beras ini memiliki tekstur creamy dengan rasa gurih yang berpadu dengan manis alami labu kuning.
Resep pumpkin risotto menjelang Halloween ini dibagikan oleh akun Instagram @noahkuntner. Hidangan tersebut menggunakan beras Arborio atau Carnaroli yang dikenal cocok untuk membuat risotto karena mampu menghasilkan tekstur lembut dan creamy saat dimasak perlahan bersama kaldu.
Salah satu kunci dalam membuat risotto adalah memasukkan kaldu panas secara bertahap. Kaldu ditambahkan satu sendok sayur demi satu sendok sayur sambil terus diaduk hingga terserap oleh beras. Proses ini membantu menghasilkan tekstur yang creamy tanpa perlu menambahkan banyak krim.
Labu kuning dimasak hingga kecokelatan terlebih dahulu agar cita rasanya lebih kaya, tetapi teksturnya tetap terjaga. Bawang bombay yang ditumis dengan minyak zaitun dan sedikit gula juga memberikan aroma harum serta rasa manis yang melengkapi labu.
Setelah nasi matang, mozzarella dan ricotta ditambahkan untuk memberikan rasa gurih dan tekstur lembut. Daun basil segar, garam, dan lada menjadi sentuhan akhir yang menyempurnakan sajian. Pumpkin risotto ini bisa menjadi pilihan menu makan malam hangat atau comfort food saat cuaca dingin.
Bahan
Bawang bombay secukupnya
Minyak zaitun secukupnya
Sedikit gula
500-700 gram labu kuning
Beras Arborio atau Carnaroli secukupnya
White wine kering secukupnya
Kaldu sayuran panas secukupnya
Keju mozzarella secukupnya
Keju ricotta secukupnya
Daun basil segar secukupnya
Garam secukupnya
Lada secukupnya
Cara Pembuatan
1. Kupas labu kuning, buang bijinya, lalu potong menjadi ukuran kecil. Siapkan juga bawang bombay dengan cara mencincangnya hingga halus.
2. Panaskan minyak zaitun dalam wajan atau panci. Masukkan bawang bombay dan sedikit gula, lalu tumis hingga lunak dan berwarna keemasan.
3. Masukkan potongan labu kuning secara bertahap agar tidak memenuhi wajan. Masak hingga permukaannya kecokelatan, tetapi jangan sampai terlalu lunak agar sebagian teksturnya tetap terasa. Angkat dan sisihkan.
4. Masukkan beras Arborio atau Carnaroli ke dalam wajan yang sama. Aduk sebentar hingga beras terlapisi minyak dan sedikit terpanggang.
5. Tuangkan white wine kering, lalu aduk hingga cairannya menyusut dan aroma alkoholnya menguap.
6. Tambahkan kaldu sayuran panas sedikit demi sedikit, sekitar satu sendok sayur setiap kali. Aduk dan tunggu hingga cairan terserap sebelum menambahkan kaldu berikutnya.
7. Ulangi proses tersebut hingga beras matang, lembut, dan menghasilkan tekstur creamy. Pastikan beras tidak terlalu kering dengan menyesuaikan jumlah kaldu selama proses memasak.
8. Masukkan labu kuning yang telah dimasak. Aduk perlahan agar tercampur dengan risotto tanpa menghancurkan seluruh potongannya.
9. Matikan api, kemudian tambahkan mozzarella, ricotta, dan daun basil segar. Aduk hingga keju tercampur dan tekstur risotto menjadi lebih lembut.
10. Bumbui dengan garam dan lada sesuai selera. Sajikan pumpkin risotto selagi hangat.
Pumpkin risotto menawarkan perpaduan rasa manis alami labu kuning dengan gurihnya keju dan kaldu sayuran. Tekstur nasi yang creamy juga membuat hidangan ini terasa mengenyangkan, sementara potongan labu yang masih sedikit bertekstur memberikan sensasi berbeda di setiap suapan.
Agar hasilnya tetap lembut, risotto sebaiknya disajikan segera setelah matang. Jika terlalu lama didiamkan, beras akan terus menyerap cairan sehingga teksturnya menjadi lebih padat. Hidangan ini cocok dinikmati sebagai menu utama atau disajikan bersama salad sederhana untuk melengkapi santapan.
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Jawa Pos
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