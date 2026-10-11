Resep Fan Tuan Ketan Hitam Putih, Nasi Kepal Besar Isi Abon dan Cakwe

JawaPos.com - Fan tuan merupakan salah satu hidangan khas Tiongkok berupa gulungan nasi ketan yang diisi dengan beragam bahan gurih. Makanan ini biasanya dinikmati sebagai sarapan karena praktis disantap dan dapat dipadukan dengan berbagai isian. Jika ingin mencoba membuatnya sendiri, resep fan tuan dari akun Instagram @luvitaho ini bisa menjadi inspirasi.

Berbeda dari nasi kepal biasa, resep ini menggunakan perpaduan ketan hitam dan ketan putih. Kombinasi keduanya menghasilkan tampilan yang lebih menarik sekaligus memberikan variasi tekstur pada nasi ketan. Ukurannya juga bisa dibuat cukup besar, menyesuaikan banyaknya isian yang digunakan.

Dikutip dari Instagram @luvitaho, fan tuan ini dilengkapi abon, cakwe, dan timun. Abon memberikan rasa gurih, sementara cakwe menambahkan tekstur yang berbeda. Potongan timun menjadi pelengkap yang menyegarkan di antara isian lainnya.

Adonan ketannya juga dibumbui menggunakan telur, garam, lada, bawang putih, dan sedikit gula. Takaran beberapa bumbu disesuaikan dengan perkiraan kreator, sehingga jumlahnya dapat diatur kembali berdasarkan selera masing-masing. Perpaduan bumbu tersebut membantu memberikan rasa pada ketan sebelum dipadukan dengan bahan isian.

Untuk membuat fan tuan, ketan hitam dan ketan putih perlu dimasak hingga matang dan lengket agar mudah dibentuk. Setelah itu, nasi ketan dapat diratakan di atas alas, diberi isian, lalu digulung hingga padat. Proses menggulung perlu dilakukan secara perlahan supaya abon, cakwe, dan timun tetap berada di bagian tengah.

Hidangan ini cocok dijadikan pilihan ketika ingin mencoba variasi sarapan selain nasi biasa atau sandwich. Kamu juga bisa menyesuaikan isiannya dengan bahan yang tersedia di rumah, selama teksturnya cocok dipadukan dengan nasi ketan.

Bahan:

150 gram ketan hitam

150 gram ketan putih

325 ml air, sesuaikan dengan kebutuhan memasak ketan

Telur secukupnya

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Bawang putih secukupnya

Sedikit gula

Abon secukupnya

Cakwe secukupnya

Timun secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Cuci ketan hitam dan ketan putih hingga bersih. Jika memungkinkan, rendam terlebih dahulu sesuai karakteristik ketan yang digunakan agar lebih mudah matang.

2. Masak kedua jenis ketan menggunakan air. Takaran 325 ml dapat dijadikan acuan awal, tetapi sesuaikan kembali dengan metode memasak dan petunjuk pada ketan yang digunakan. Pastikan ketan matang dan cukup lengket untuk dibentuk.

3. Siapkan telur, lalu bumbui dengan garam, lada, bawang putih yang sudah dihaluskan, dan sedikit gula. Aduk hingga tercampur rata.

4. Campurkan bumbu telur dengan ketan yang sudah matang secara merata. Sesuaikan jumlah bumbu agar rasa ketan tidak terlalu asin.

5. Siapkan alas bersih untuk membentuk fan tuan. Ratakan ketan di atasnya, kemudian susun abon, cakwe, dan timun di bagian tengah.

6. Gulung ketan secara perlahan sambil sedikit ditekan agar bentuknya padat dan isiannya tidak mudah terlepas.

7. Setelah terbentuk, potong fan tuan menjadi beberapa bagian jika ingin lebih mudah disantap. Sajikan selagi sesuai selera.