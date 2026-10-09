Praktis dan Hemat! Resep Empal Ayam Manis Gurih dengan Sambal yang Menggugah Selera

JawaPos.com – Bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja? Empal ayam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menggugah selera. Perpaduan bumbu rempah, santan, dan gula merah menghasilkan cita rasa manis serta gurih yang cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.

Selain memiliki rasa yang lezat, empal ayam juga bisa dibuat menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan. Proses pembuatannya pun dapat dilakukan di dapur sendiri tanpa membutuhkan peralatan khusus.

Hidangan ini semakin nikmat jika disajikan bersama sambal pedas, irisan mentimun, dan daun kemangi. Daging ayam dapat diolah menjadi empal goreng dengan tekstur kecokelatan di bagian luar atau disuwir dan dimasak kembali hingga lebih kering.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep empal ayam manis dan gurih lengkap dengan sambal yang bisa dijadikan inspirasi menu makan keluarga.

Bahan-bahan Empal Ayam 1 kg dada ayam filet

1 sdt asam jawa

65 ml santan

4 sdm gula merah

1 sdm kecap manis

2 sdm minyak

700 ml air

2 sdt garam

2 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdt penyedap

1 sdm gula pasir

¼ sdt merica Bahan Aromatik 12 siung bawang merah

2 lembar daun salam

3 lembar daun jeruk

1 batang serai Bahan Bumbu Halus 8–10 siung bawang putih

5 butir kemiri

3 cm jahe

8 cm lengkuas

1 sdm ketumbar

50 ml air

50 ml minyak Bahan Sambal Pedas 45 gram cabai rawit hijau

5 buah cabai rawit merah

8 siung bawang merah

1 buah tomat merah

4 gram terasi bakar

1–2 buah jeruk limau

½ sdt garam

⅓ sdt penyedap

2 sdt gula pasir Bahan Pelengkap Nasi putih hangat

Mentimun

Daun kemangi Cara Membuat Empal Ayam 1. Siapkan daging ayam dan bumbu halus

Potong dada ayam filet menjadi beberapa bagian sesuai selera. Jika ingin bentuk yang lebih mudah ditangani saat dimasak, tusukkan potongan ayam menggunakan tusuk sate yang telah dipotong menjadi dua bagian.

Selanjutnya, masukkan bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, dan ketumbar ke dalam blender. Tambahkan air serta minyak, lalu haluskan seluruh bahan hingga membentuk bumbu yang merata.

2. Tumis bumbu hingga harum

Iris bawang merah, kemudian memarkan serai. Panaskan sedikit minyak di dalam wajan dan tumis bawang merah hingga matang.