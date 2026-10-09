Praktis dan Hemat! Resep Empal Ayam Manis Gurih dengan Sambal yang Menggugah Selera

Resep Empal Ayam yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah
JawaPos.com – Bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja? Empal ayam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menggugah selera. Perpaduan bumbu rempah, santan, dan gula merah menghasilkan cita rasa manis serta gurih yang cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.
Selain memiliki rasa yang lezat, empal ayam juga bisa dibuat menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan. Proses pembuatannya pun dapat dilakukan di dapur sendiri tanpa membutuhkan peralatan khusus.
Hidangan ini semakin nikmat jika disajikan bersama sambal pedas, irisan mentimun, dan daun kemangi. Daging ayam dapat diolah menjadi empal goreng dengan tekstur kecokelatan di bagian luar atau disuwir dan dimasak kembali hingga lebih kering.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep empal ayam manis dan gurih lengkap dengan sambal yang bisa dijadikan inspirasi menu makan keluarga.
1. Siapkan daging ayam dan bumbu halus
Potong dada ayam filet menjadi beberapa bagian sesuai selera. Jika ingin bentuk yang lebih mudah ditangani saat dimasak, tusukkan potongan ayam menggunakan tusuk sate yang telah dipotong menjadi dua bagian.
Selanjutnya, masukkan bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, dan ketumbar ke dalam blender. Tambahkan air serta minyak, lalu haluskan seluruh bahan hingga membentuk bumbu yang merata.
2. Tumis bumbu hingga harum
Iris bawang merah, kemudian memarkan serai. Panaskan sedikit minyak di dalam wajan dan tumis bawang merah hingga matang.
Masukkan daun salam, daun jeruk, dan serai. Aduk hingga aroma rempah keluar, kemudian tambahkan bumbu halus. Masak sambil diaduk sampai bumbu matang, harum, dan minyak mulai terpisah.
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