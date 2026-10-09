Tak Perlu Lama di Dapur, Resep Nasi Goreng Kornet Sapi Ini Siap Jadi Menu Andalan

Resep Nasi Goreng Kornet yang Praktis./ YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Bingung menentukan menu sarapan atau makan malam yang praktis? Nasi goreng kornet bisa menjadi pilihan sederhana yang tetap menggugah selera. Perpaduan nasi, kornet sapi, telur, dan bumbu tumis menghasilkan hidangan gurih dengan aroma harum yang menggoda.
Selain menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan, cara membuat nasi goreng kornet juga tidak membutuhkan banyak tahapan. Menu ini cocok bagi kamu yang memiliki waktu terbatas, tetapi tetap ingin menyajikan makanan rumahan yang mengenyangkan.
Tambahan cabai memberikan sensasi pedas, sedangkan margarin membantu memperkaya cita rasa kornet. Agar semakin nikmat, nasi goreng bisa disajikan bersama irisan mentimun, tomat, kerupuk, dan taburan bawang goreng.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi goreng kornet yang praktis dan bisa dicoba di rumah.
Mulailah dengan mencincang bawang putih hingga halus. Iris bawang merah, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting sesuai selera. Potong daun bawang, lalu pisahkan bagian putih dan hijaunya untuk digunakan pada tahap memasak yang berbeda.
Dengan menyiapkan seluruh bumbu sejak awal, proses memasak akan menjadi lebih cepat dan teratur.
Panaskan minyak goreng dalam wajan. Masukkan bawang putih cincang, kemudian tumis hingga harum dengan api sedang.
Setelah aromanya keluar, tambahkan kornet sapi dan margarin. Aduk hingga tercampur rata dan masak sampai kornet sedikit mengering agar cita rasanya semakin gurih.
Masukkan bawang merah, cabai rawit, cabai merah keriting, serta bagian putih daun bawang. Tumis bersama kornet sampai bumbu layu dan aromanya semakin kuat.
Jika bumbu sudah matang, geser campuran tersebut ke salah satu sisi wajan untuk menyediakan ruang bagi telur.
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