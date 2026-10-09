Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.38 WIB

Resep Nasi Kebuli Ayam Rice Cooker, Gurih Rempahnya Bikin Nambah Terus

Resep Nasi Kebuli Ayam yang Wangi dan Praktis

JawaPos.com – Nasi kebuli menjadi salah satu hidangan bercita rasa khas yang menggugah selera berkat perpaduan nasi gurih, daging ayam, dan aneka rempah aromatik. Hidangan yang identik dengan kuliner Timur Tengah ini cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun hidangan istimewa bersama keluarga.

Meski biasanya dimasak menggunakan teknik dan tahapan yang cukup panjang, nasi kebuli ternyata bisa dibuat dengan cara yang lebih praktis. Kamu bisa memanfaatkan rice cooker untuk memasak nasi sekaligus menyatukan aroma rempah dan bumbu ke dalam hidangan.

Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, kamu dapat membuat nasi kebuli ayam sendiri di rumah tanpa harus terus-menerus mengawasi proses memasak di atas kompor.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi kebuli ayam menggunakan rice cooker yang bisa kamu praktikkan di rumah.

Bahan-bahan Nasi Kebuli Ayam

  • 600 gram beras long grain
  • 50 ml susu Greenfields
  • 450 ml air
  • 2 sendok makan pasta tomat
  • 1 sendok makan kaldu bubuk
  • 500 gram paha ayam fillet
  • 5 butir cengkeh
  • 12 butir kapulaga
  • 1/2 butir pala
  • 1 batang kayu manis
  • 3 lembar bay leaf atau daun salam
  • Kismis secukupnya
  • Bawang goreng secukupnya

Bahan Bumbu Kebuli

  • 100 ml susu Greenfields
  • 2 sendok makan ghee, minyak samin, atau margarin
  • 2–3 sendok teh garam
  • 1 sendok makan gula

Bahan Bumbu Halus

  • 6 siung bawang putih
  • 10 siung bawang merah
  • 1 buah bawang bombai kecil
  • 4 cm jahe
  • 5 buah cabai keriting hijau
  • 3 buah cabai keriting merah
  • 1–2 sendok teh ketumbar
  • 1–2 sendok teh jintan
  • 1–2 sendok teh lada putih
  • 1 batang serai
  • 50 ml minyak goreng

Bahan Sambal Cuka

  • 6 buah cabai keriting merah
  • 8–15 buah cabai rawit
  • 2 siung bawang putih
  • 1 sendok makan cuka
  • 1 sendok makan gula
  • 1/2 sendok teh garam
  • 4 sendok makan air mineral

Bahan Pelengkap

  • Timun secukupnya
  • Emping secukupnya

Cara Membuat Nasi Kebuli Ayam dengan Rice Cooker

1. Haluskan seluruh bahan bumbu.

Masukkan bawang putih, bawang merah, bawang bombai, jahe, cabai keriting hijau, cabai keriting merah, ketumbar, jintan, lada putih, serai, dan minyak goreng ke dalam blender. Haluskan hingga teksturnya lembut dan semua bahan tercampur rata.

2. Tumis bumbu hingga harum.

Tuangkan bumbu halus ke dalam wajan, kemudian tumis sampai aromanya keluar dan kadar airnya berkurang. Tambahkan ghee, minyak samin, atau margarin, lalu aduk hingga tercampur rata.

3. Tambahkan susu dan bumbu pelengkap.

Masukkan susu ke dalam tumisan bumbu. Tambahkan garam dan gula, kemudian aduk hingga seluruh bahan menyatu dan menghasilkan bumbu kebuli yang gurih.

4. Lumuri ayam dengan bumbu kebuli.

Ambil sekitar setengah bagian bumbu yang telah dibuat, lalu campurkan dengan potongan paha ayam fillet. Aduk sampai seluruh permukaan ayam terbalut bumbu. Sisihkan sisa bumbu untuk dicampurkan ke nasi setelah matang.

5. Masukkan bahan ke dalam rice cooker.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kreasi Kentang Jadi Pizza Lezat, Ini Resep Praktis dengan Keju Mozzarella - Image
Kuliner

Kreasi Kentang Jadi Pizza Lezat, Ini Resep Praktis dengan Keju Mozzarella

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 05.06 WIB

Tak Perlu Beli di Restoran, Ini Resep Saus Tartar Homemade yang Menggugah Selera - Image
Kuliner

Tak Perlu Beli di Restoran, Ini Resep Saus Tartar Homemade yang Menggugah Selera

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.21 WIB

Resep Golden Nori Chicken Roll, Camilan Ayam yang Cocok Jadi Lauk - Image
Kuliner

Resep Golden Nori Chicken Roll, Camilan Ayam yang Cocok Jadi Lauk

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.09 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore