Resep Nasi Kebuli Ayam Rice Cooker, Gurih Rempahnya Bikin Nambah Terus

JawaPos.com – Nasi kebuli menjadi salah satu hidangan bercita rasa khas yang menggugah selera berkat perpaduan nasi gurih, daging ayam, dan aneka rempah aromatik. Hidangan yang identik dengan kuliner Timur Tengah ini cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun hidangan istimewa bersama keluarga. Meski biasanya dimasak menggunakan teknik dan tahapan yang cukup panjang, nasi kebuli ternyata bisa dibuat dengan cara yang lebih praktis. Kamu bisa memanfaatkan rice cooker untuk memasak nasi sekaligus menyatukan aroma rempah dan bumbu ke dalam hidangan. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, kamu dapat membuat nasi kebuli ayam sendiri di rumah tanpa harus terus-menerus mengawasi proses memasak di atas kompor. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi kebuli ayam menggunakan rice cooker yang bisa kamu praktikkan di rumah. 1. Haluskan seluruh bahan bumbu. Masukkan bawang putih, bawang merah, bawang bombai, jahe, cabai keriting hijau, cabai keriting merah, ketumbar, jintan, lada putih, serai, dan minyak goreng ke dalam blender. Haluskan hingga teksturnya lembut dan semua bahan tercampur rata. 2. Tumis bumbu hingga harum. Tuangkan bumbu halus ke dalam wajan, kemudian tumis sampai aromanya keluar dan kadar airnya berkurang. Tambahkan ghee, minyak samin, atau margarin, lalu aduk hingga tercampur rata. 3. Tambahkan susu dan bumbu pelengkap. Masukkan susu ke dalam tumisan bumbu. Tambahkan garam dan gula, kemudian aduk hingga seluruh bahan menyatu dan menghasilkan bumbu kebuli yang gurih. 4. Lumuri ayam dengan bumbu kebuli. Ambil sekitar setengah bagian bumbu yang telah dibuat, lalu campurkan dengan potongan paha ayam fillet. Aduk sampai seluruh permukaan ayam terbalut bumbu. Sisihkan sisa bumbu untuk dicampurkan ke nasi setelah matang. 5. Masukkan bahan ke dalam rice cooker.
Bahan-bahan Nasi Kebuli Ayam
Bahan Bumbu Kebuli
Bahan Bumbu Halus
Bahan Sambal Cuka
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Nasi Kebuli Ayam dengan Rice Cooker
JawaPos.com – Nasi kebuli menjadi salah satu hidangan bercita rasa khas yang menggugah selera berkat perpaduan nasi gurih, daging ayam, dan aneka rempah aromatik. Hidangan yang identik dengan kuliner Timur Tengah ini cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun hidangan istimewa bersama keluarga.
Meski biasanya dimasak menggunakan teknik dan tahapan yang cukup panjang, nasi kebuli ternyata bisa dibuat dengan cara yang lebih praktis. Kamu bisa memanfaatkan rice cooker untuk memasak nasi sekaligus menyatukan aroma rempah dan bumbu ke dalam hidangan.
Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, kamu dapat membuat nasi kebuli ayam sendiri di rumah tanpa harus terus-menerus mengawasi proses memasak di atas kompor.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi kebuli ayam menggunakan rice cooker yang bisa kamu praktikkan di rumah.
1. Haluskan seluruh bahan bumbu.
Masukkan bawang putih, bawang merah, bawang bombai, jahe, cabai keriting hijau, cabai keriting merah, ketumbar, jintan, lada putih, serai, dan minyak goreng ke dalam blender. Haluskan hingga teksturnya lembut dan semua bahan tercampur rata.
2. Tumis bumbu hingga harum.
Tuangkan bumbu halus ke dalam wajan, kemudian tumis sampai aromanya keluar dan kadar airnya berkurang. Tambahkan ghee, minyak samin, atau margarin, lalu aduk hingga tercampur rata.
3. Tambahkan susu dan bumbu pelengkap.
Masukkan susu ke dalam tumisan bumbu. Tambahkan garam dan gula, kemudian aduk hingga seluruh bahan menyatu dan menghasilkan bumbu kebuli yang gurih.
4. Lumuri ayam dengan bumbu kebuli.
Ambil sekitar setengah bagian bumbu yang telah dibuat, lalu campurkan dengan potongan paha ayam fillet. Aduk sampai seluruh permukaan ayam terbalut bumbu. Sisihkan sisa bumbu untuk dicampurkan ke nasi setelah matang.
5. Masukkan bahan ke dalam rice cooker.
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