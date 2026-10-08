Tak Perlu Jago Masak! Resep Tempe Orek Empuk dengan Bumbu Meresap hingga ke Dalam

Empuk Gurih Meresap! Resep Tempe Orek Khas Sunda yang Bikin Lidah Bergoyang dan Selalu Ingin Nambah (youtube devina hermawan)

JawaPos.com - Tempe orek menjadi salah satu menu rumahan yang banyak disukai karena perpaduan rasa manis, gurih, dan bumbu yang meresap hingga ke dalam tempe. Hidangan sederhana ini juga cocok dijadikan lauk pendamping nasi untuk menu sehari-hari.

Selain rasanya yang lezat, tempe orek juga tidak membutuhkan bahan yang rumit. Dengan bumbu dapur yang mudah ditemukan, hidangan ini bisa dibuat dengan cara yang praktis dan cocok untuk pemula yang ingin memasak di rumah.

Bagi yang ingin menyajikan tempe orek dengan tekstur empuk serta cita rasa yang kaya, resep berikut bisa menjadi pilihan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan langkah membuat tempe orek ala rumahan yang gurih dan menggugah selera.

Bahan-Bahan 600 gram tempe

2 sdm minyak

7 siung bawang merah

2 cm lengkuas

4 lembar daun salam

3-4 sdm kecap manis

2-3 sdm gula merah

¼ sdt merica

2 sdm MAGGI Saus Tiram

2 sachet MAGGI Magic Lezat

500 ml air

3 buah cabai gendot hijau

2 buah cabai merah besar Bumbu Halus 3 butir kemiri, digeprek

5 siung bawang putih, digeprek

3 sdm minyak Pelengkap Nasi putih

Kerupuk Cara Membuat Pertama, haluskan kemiri dan bawang putih menggunakan blender. Tambahkan minyak agar bumbu lebih mudah dihaluskan, kemudian proses sampai teksturnya benar-benar lembut.

Selanjutnya, iris bawang merah, memarkan lengkuas, lalu potong tempe sesuai ukuran yang diinginkan. Sisihkan seluruh bahan tersebut.

Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan bawang merah, lengkuas, dan daun salam, kemudian tumis sampai bawang mulai berubah warna dan mengeluarkan aroma harum.

Setelah itu, masukkan bumbu halus. Aduk dan tumis kembali hingga bumbu matang serta aromanya semakin keluar.

Masukkan potongan tempe ke dalam wajan, kemudian tuangkan air. Tambahkan kecap manis, saus tiram, MAGGI Magic Lezat, merica, dan gula merah. Aduk perlahan agar semua bumbu tercampur rata.

Potong cabai gendot hijau dan cabai merah besar, lalu masukkan ke dalam masakan. Masak dengan api yang sesuai hingga tempe menjadi empuk dan kuahnya menyusut sehingga bumbu semakin meresap.

Setelah matang, matikan kompor dan pindahkan tempe orek ke dalam wadah saji. Hidangan ini paling nikmat disantap bersama nasi hangat dan kerupuk.