Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.33 WIB

Tak Perlu Jago Masak! Resep Tempe Orek Empuk dengan Bumbu Meresap hingga ke Dalam

Empuk Gurih Meresap! Resep Tempe Orek Khas Sunda yang Bikin Lidah Bergoyang dan Selalu Ingin Nambah (youtube devina hermawan)

JawaPos.com - Tempe orek menjadi salah satu menu rumahan yang banyak disukai karena perpaduan rasa manis, gurih, dan bumbu yang meresap hingga ke dalam tempe. Hidangan sederhana ini juga cocok dijadikan lauk pendamping nasi untuk menu sehari-hari.

Selain rasanya yang lezat, tempe orek juga tidak membutuhkan bahan yang rumit. Dengan bumbu dapur yang mudah ditemukan, hidangan ini bisa dibuat dengan cara yang praktis dan cocok untuk pemula yang ingin memasak di rumah.

Bagi yang ingin menyajikan tempe orek dengan tekstur empuk serta cita rasa yang kaya, resep berikut bisa menjadi pilihan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan langkah membuat tempe orek ala rumahan yang gurih dan menggugah selera.

Bahan-Bahan

  • 600 gram tempe
  • 2 sdm minyak
  • 7 siung bawang merah
  • 2 cm lengkuas
  • 4 lembar daun salam
  • 3-4 sdm kecap manis
  • 2-3 sdm gula merah
  • ¼ sdt merica
  • 2 sdm MAGGI Saus Tiram
  • 2 sachet MAGGI Magic Lezat
  • 500 ml air
  • 3 buah cabai gendot hijau
  • 2 buah cabai merah besar

Bumbu Halus

  • 3 butir kemiri, digeprek
  • 5 siung bawang putih, digeprek
  • 3 sdm minyak

Pelengkap

  • Nasi putih
  • Kerupuk

Cara Membuat

Pertama, haluskan kemiri dan bawang putih menggunakan blender. Tambahkan minyak agar bumbu lebih mudah dihaluskan, kemudian proses sampai teksturnya benar-benar lembut.

Selanjutnya, iris bawang merah, memarkan lengkuas, lalu potong tempe sesuai ukuran yang diinginkan. Sisihkan seluruh bahan tersebut.

Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan bawang merah, lengkuas, dan daun salam, kemudian tumis sampai bawang mulai berubah warna dan mengeluarkan aroma harum.

Setelah itu, masukkan bumbu halus. Aduk dan tumis kembali hingga bumbu matang serta aromanya semakin keluar.

Masukkan potongan tempe ke dalam wajan, kemudian tuangkan air. Tambahkan kecap manis, saus tiram, MAGGI Magic Lezat, merica, dan gula merah. Aduk perlahan agar semua bumbu tercampur rata.

Potong cabai gendot hijau dan cabai merah besar, lalu masukkan ke dalam masakan. Masak dengan api yang sesuai hingga tempe menjadi empuk dan kuahnya menyusut sehingga bumbu semakin meresap.

Setelah matang, matikan kompor dan pindahkan tempe orek ke dalam wadah saji. Hidangan ini paling nikmat disantap bersama nasi hangat dan kerupuk.

Dengan langkah yang sederhana tersebut, tempe orek manis gurih ala rumahan sudah siap disajikan sebagai lauk untuk keluarga.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Wangi Kencurnya Bikin Lapar! Begini Resep Nasi Tutug Tempe Khas Sunda - Image
Kuliner

Wangi Kencurnya Bikin Lapar! Begini Resep Nasi Tutug Tempe Khas Sunda

Jumat, 9 Oktober 2026 | 06.16 WIB

Tak Perlu ke Hotel, Resep Omelet Jamur Ini Bisa Dibuat Sendiri di Rumah - Image
Kuliner

Tak Perlu ke Hotel, Resep Omelet Jamur Ini Bisa Dibuat Sendiri di Rumah

Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.50 WIB

Tak Perlu Jajan, Ini Resep Tahu Cabai Garam Renyah dan Gurih di Rumah - Image
Kuliner

Tak Perlu Jajan, Ini Resep Tahu Cabai Garam Renyah dan Gurih di Rumah

Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.13 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore