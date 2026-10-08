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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.33 WIB

Auto Nambah Nasi! Begini Cara Membuat Sambal Udang Pete yang Lezat dan Praktis

Resep Sambal Udang Pete yang Enak dan Menggugah Selera Makan

JawaPos.com – Sambal udang pete bisa menjadi pilihan lauk sederhana yang mampu membuat selera makan meningkat. Perpaduan udang yang gurih dengan aroma khas pete dan sensasi pedas sambal menciptakan rasa yang sulit ditolak.

Menu ini semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat. Tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan, sambal udang pete juga cukup praktis untuk dimasak sebagai menu makan siang maupun makan malam.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal udang pete yang bisa dibuat sendiri di rumah. Bumbu yang sederhana justru menghasilkan sambal dengan rasa pedas, gurih, dan menggugah selera.

Bahan-bahan

  • 500 gram udang
  • 7 siung bawang merah
  • 5 siung bawang putih
  • 8 buah cabai merah besar, direbus terlebih dahulu
  • 3 butir kemiri
  • Cabai rawit secukupnya
  • Pete secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Gula secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Sedikit air
  • Minyak untuk menggoreng dan menumis

Cara Membuat

  1. Masukkan cabai merah besar yang sudah direbus, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan sedikit air ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu sambal.
  1. Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan udang dan goreng sebentar, sekitar satu menit, hingga permukaannya berubah warna. Angkat kemudian tiriskan.
  1. Gunakan wajan yang sama untuk menumis bumbu halus. Masak dengan api sedang hingga bumbu matang dan aromanya harum.
  1. Masukkan cabai rawit utuh, kemudian tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa sesuai selera. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
  1. Masak bumbu selama beberapa saat agar rasanya semakin menyatu. Setelah itu, masukkan pete dan udang yang sebelumnya sudah digoreng.
  1. Aduk perlahan hingga udang dan pete terbalut sambal. Masak sebentar agar bumbu meresap, tetapi jangan terlalu lama supaya tekstur udang tetap nikmat.
  1. Setelah matang, matikan kompor dan pindahkan sambal udang pete ke dalam wadah saji.
  1. Sambal udang pete siap dinikmati bersama nasi putih hangat dan lauk pendamping sesuai selera.

Dengan perpaduan udang yang gurih, pete yang khas, serta sambal pedas berbumbu, hidangan ini cocok menjadi menu rumahan untuk menggugah selera. Apalagi jika disajikan saat masih hangat, dijamin bisa membuat sepiring nasi terasa kurang.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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