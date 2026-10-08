Auto Nambah Nasi! Begini Cara Membuat Sambal Udang Pete yang Lezat dan Praktis

JawaPos.com – Sambal udang pete bisa menjadi pilihan lauk sederhana yang mampu membuat selera makan meningkat. Perpaduan udang yang gurih dengan aroma khas pete dan sensasi pedas sambal menciptakan rasa yang sulit ditolak.
Menu ini semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat. Tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan, sambal udang pete juga cukup praktis untuk dimasak sebagai menu makan siang maupun makan malam.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal udang pete yang bisa dibuat sendiri di rumah. Bumbu yang sederhana justru menghasilkan sambal dengan rasa pedas, gurih, dan menggugah selera.
Dengan perpaduan udang yang gurih, pete yang khas, serta sambal pedas berbumbu, hidangan ini cocok menjadi menu rumahan untuk menggugah selera. Apalagi jika disajikan saat masih hangat, dijamin bisa membuat sepiring nasi terasa kurang.
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Jawa Pos
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