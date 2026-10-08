Resep Mie Goreng Kecap Rumahan, Manis Gurih dengan Topping Udang yang Lezat

JawaPos.com – Mie goreng kecap menjadi salah satu hidangan rumahan yang sederhana, tetapi selalu berhasil menggugah selera. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu, serta tekstur mie yang lembut membuat menu ini cocok disantap kapan saja.
Tidak hanya untuk makan siang atau malam, mie goreng kecap juga bisa menjadi pilihan praktis untuk sarapan. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan sehingga tidak perlu repot menyiapkan banyak bahan khusus.
Ditambah telur dan udang, hidangan ini terasa semakin lengkap dan mengenyangkan. Anda juga bisa menyesuaikan tingkat kemanisan maupun rasa gurih sesuai selera keluarga.
Berikut resep mie goreng kecap yang praktis dan menggugah selera, dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel.
Mie goreng kecap rumahan pun siap disantap. Perpaduan kecap manis, saus tiram, minyak wijen, telur, dan udang membuat hidangan sederhana ini terasa semakin gurih, harum, dan menggugah selera.
Sajikan selagi hangat bersama acar, irisan cabai, atau kerupuk sesuai selera.
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Jawa Pos
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