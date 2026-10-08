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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.23 WIB

Resep Mie Goreng Kecap Rumahan, Manis Gurih dengan Topping Udang yang Lezat

Resep mie goreng kecap yang bikin ketagihan (YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com – Mie goreng kecap menjadi salah satu hidangan rumahan yang sederhana, tetapi selalu berhasil menggugah selera. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu, serta tekstur mie yang lembut membuat menu ini cocok disantap kapan saja.

Tidak hanya untuk makan siang atau malam, mie goreng kecap juga bisa menjadi pilihan praktis untuk sarapan. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan sehingga tidak perlu repot menyiapkan banyak bahan khusus.

Ditambah telur dan udang, hidangan ini terasa semakin lengkap dan mengenyangkan. Anda juga bisa menyesuaikan tingkat kemanisan maupun rasa gurih sesuai selera keluarga.

Berikut resep mie goreng kecap yang praktis dan menggugah selera, dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-Bahan

Bahan utama

  • 3 keping mie telur kering
  • 3 butir telur ayam
  • 150 gram udang kupas
  • 200 ml air
  • 1 sdt garam
  • 2 sdt merica bubuk
  • 2 sdt kaldu jamur
  • 5 sdm kecap manis
  • 2 sdm saus tiram
  • 1 sdm kecap ikan
  • 1 sdm minyak wijen

Bumbu iris

  • 100 gram bawang merah
  • 80 gram bawang putih
  • 1 buah bawang bombai
  • 1 batang bawang prei

Cara Membuat

  1. Rebus mie telur selama kurang lebih 2 menit hingga matang. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Sisihkan dalam wadah.
  1. Iris bawang merah, bawang putih, bawang bombai, dan bawang prei. Letakkan seluruh bumbu iris dalam wadah terpisah.
  1. Kocok telur, kemudian tuangkan ke dalam wajan yang sudah diberi sedikit minyak panas. Orak-arik hingga matang, lalu angkat dan sisihkan.
  1. Masukkan udang kupas ke dalam wajan. Tumis sebentar hingga matang, kemudian angkat dan tiriskan.
  1. Gunakan wajan yang sama untuk menumis bawang merah dan bawang putih. Masak hingga aromanya harum.
  1. Tambahkan bawang bombai dan bawang prei. Tumis kembali sampai seluruh bumbu mengeluarkan aroma yang sedap.
  1. Tuangkan 200 ml air, kemudian aduk hingga bumbu tercampur rata. Tambahkan garam secukupnya.
  1. Masukkan merica bubuk, kaldu jamur, saus tiram, kecap ikan, dan kecap manis. Aduk hingga semua bumbu menyatu dan kuahnya terasa merata.
  1. Masukkan mie telur yang sudah direbus. Aduk perlahan agar mie tidak hancur dan seluruh permukaannya terbalut bumbu.
  1. Setelah mie tercampur rata, masukkan telur orak-arik dan aduk kembali.
  1. Tuangkan minyak wijen, lalu aduk sebentar hingga aromanya menyebar ke seluruh mie.
  1. Setelah semua bahan matang dan bumbu meresap, matikan api.
  1. Pindahkan mie goreng ke dalam piring saji, kemudian letakkan udang yang sudah dimasak di bagian atas sebagai topping.

Mie goreng kecap rumahan pun siap disantap. Perpaduan kecap manis, saus tiram, minyak wijen, telur, dan udang membuat hidangan sederhana ini terasa semakin gurih, harum, dan menggugah selera.

Sajikan selagi hangat bersama acar, irisan cabai, atau kerupuk sesuai selera.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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