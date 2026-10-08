Cocok untuk Ide Jualan, Ini Resep Bakso Ayam Keju yang Kenyal dan Ekonomis

Resep Bakso Ayam Keju yang Mudah Dibuat di Rumah JawaPos.com - Bakso ayam keju bisa menjadi pilihan menarik bagi pencinta bakso yang ingin mencoba variasi berbeda di rumah. Perpaduan daging ayam yang gurih dengan keju lumer di bagian tengah membuat hidangan ini memiliki cita rasa yang lebih istimewa. Teksturnya cenderung ringan, tetapi tetap terasa kenyal dan juicy ketika disantap. Selain disajikan bersama kuah hangat, bakso ayam keju juga dapat digoreng sebagai camilan atau disimpan dalam bentuk frozen food. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep bakso ayam keju ini menggunakan bahan yang relatif sederhana dan bisa menjadi pilihan untuk menu keluarga maupun ide usaha kuliner rumahan. Baca Juga:Bikin Sendiri Lebih Hemat, Begini Resep Burger Homemade yang Gurih dan Juicy Bahan Bakso Ayam Keju 250 gram paha ayam fillet

250 gram dada ayam fillet

2,5 sdt garam

4 sdt gula

2 sdt kaldu ayam atau penyedap

½ sdt merica

6 siung bawang putih, cincang

4 sdm bawang goreng

80 gram putih telur

50 gram tepung tapioka

8 gram baking powder

300 ml air es Bahan Isian Keju MEG Slice Melt secukupnya Bahan Minyak Ayam Bawang 75 gram kulit ayam

5 siung bawang putih

5 siung bawang merah

Air secukupnya

Sedikit minyak Bahan Pelengkap 25 gram cabai bubuk

2–3 sdm minyak

Jeruk limau secukupnya Bahan Kuah Air secukupnya

Garam sesuai selera

Gula sesuai selera

Penyedap sesuai selera Cara Membuat Pertama, masukkan daging paha dan dada ayam ke dalam food processor bersama garam, gula, kaldu ayam, serta merica. Proses hingga teksturnya berubah menjadi lembut dan lengket. Setelah itu, masukkan bawang putih dan haluskan kembali sampai seluruh bahan menyatu. Tambahkan putih telur, tepung tapioka, baking powder, serta bawang goreng. Proses kembali sambil menuangkan air es secara bertahap hingga adonan tercampur rata. Pindahkan adonan ke dalam wadah, tutup menggunakan plastik wrap, kemudian simpan di dalam kulkas agar adonan tetap dingin. Setelah cukup dingin, ambil adonan secukupnya lalu bentuk menjadi bulatan. Beri potongan keju di bagian tengah dan rapatkan kembali adonan agar keju tidak keluar saat dimasak. Panaskan air, kemudian masukkan bakso. Masak menggunakan api kecil hingga bakso matang. Untuk membuat minyak ayam bawang, rebus kulit ayam dengan sedikit air. Setelah air mulai menyusut, lanjutkan memasaknya hingga minyak dari kulit ayam keluar. Haluskan bawang merah dan bawang putih bersama sedikit minyak. Masukkan bumbu tersebut ke dalam kulit ayam, lalu masak menggunakan api kecil hingga sedang sampai harum. Sementara itu, buat pelengkap cabai dengan memanaskan minyak. Tuangkan minyak panas ke atas cabai bubuk, kemudian aduk hingga tercampur. Untuk kuahnya, didihkan air lalu beri garam, gula, dan penyedap sesuai selera. Masukkan bakso yang sudah matang ke dalam kuah dan masak sebentar. Bakso ayam keju siap disajikan bersama kuah hangat, minyak ayam bawang, cabai bubuk, dan perasan jeruk limau. Dengan tekstur lembut serta isian keju yang meleleh, menu ini cocok dinikmati sebagai hidangan keluarga maupun dikembangkan menjadi ide jualan rumahan.