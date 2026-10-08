Bikin Sendiri Lebih Hemat, Begini Resep Burger Homemade yang Gurih dan Juicy

JawaPos.com – Burger tidak selalu harus dibeli di restoran cepat saji. Dengan bahan yang mudah ditemukan, kamu juga bisa membuat burger homemade yang lezat dan menggugah selera di rumah.
Perpaduan roti lembut, patty daging yang gurih, sayuran segar, saus, serta telur membuat burger rumahan ini cocok disantap kapan saja. Selain praktis, porsinya juga bisa disesuaikan dengan selera keluarga.
Keuntungan lainnya, membuat burger sendiri memungkinkan kamu menentukan bahan dan jumlah saus sesuai kebutuhan. Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep burger homemade yang praktis dan mudah dibuat di rumah.
Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatannya berikut ini.
Burger homemade pun siap disantap. Perpaduan patty daging yang gurih, telur, sayuran segar, dan saus membuat hidangan ini cocok menjadi menu sarapan, camilan mengenyangkan, maupun sajian santai bersama keluarga.
Membuat burger sendiri juga memungkinkan kamu menyesuaikan jumlah isian dan saus sesuai selera. Jadi, tidak perlu selalu membeli burger di luar untuk menikmati hidangan bergaya western yang lezat di rumah.
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Jawa Pos
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