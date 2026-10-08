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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.39 WIB

Bikin Sendiri Lebih Hemat, Begini Resep Burger Homemade yang Gurih dan Juicy

Resep Burger Homemade yang Enak./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com – Burger tidak selalu harus dibeli di restoran cepat saji. Dengan bahan yang mudah ditemukan, kamu juga bisa membuat burger homemade yang lezat dan menggugah selera di rumah.

Perpaduan roti lembut, patty daging yang gurih, sayuran segar, saus, serta telur membuat burger rumahan ini cocok disantap kapan saja. Selain praktis, porsinya juga bisa disesuaikan dengan selera keluarga.

Keuntungan lainnya, membuat burger sendiri memungkinkan kamu menentukan bahan dan jumlah saus sesuai kebutuhan. Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep burger homemade yang praktis dan mudah dibuat di rumah.

Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatannya berikut ini.

Bahan-bahan Burger

  • 250 gram daging sapi giling
  • 1/2 siung bawang bombai, tumis
  • 2 sendok makan tepung roti
  • 1 sendok makan tepung maizena
  • 1 kuning telur
  • 1 sendok teh bawang putih bubuk
  • 1/4 sendok teh pala bubuk
  • 1/2 sendok teh garam penyedap
  • 1/2 sendok teh gula
  • Roti burger secukupnya
  • Mayones secukupnya
  • Saus tomat secukupnya
  • Selada
  • Tomat, iris

Cara Membuat Burger Homemade

  1. Masukkan daging giling ke dalam mangkuk. Tambahkan bawang putih bubuk, pala bubuk, merica bubuk, gula, garam, dan penyedap rasa.
  1. Aduk seluruh bahan hingga bumbu tercampur rata dengan daging.
  1. Masukkan kuning telur, tepung roti, tepung maizena, serta bawang bombai yang sudah ditumis.
  1. Aduk kembali hingga semua bahan menyatu dan adonan daging terasa cukup padat untuk dibentuk.
  1. Ambil adonan secukupnya, kemudian letakkan di atas plastik wrap. Bentuk menjadi bulatan lalu pipihkan hingga menyerupai patty burger.
  1. Panaskan panci atau wajan dan tambahkan sedikit mentega. Panggang roti burger hingga permukaannya sedikit kecokelatan dan harum.
  1. Masukkan patty daging ke dalam wajan yang sama. Masak hingga bagian daging matang dan kedua sisinya berubah warna kecokelatan.
  1. Setelah itu, pecahkan telur ke dalam wajan. Masak hingga tingkat kematangannya sesuai selera, kemudian sisihkan.
  1. Untuk merakit burger, ambil satu bagian roti lalu oleskan mayones dan saus tomat.
  1. Tambahkan selada dan irisan tomat di atasnya. Kemudian letakkan patty daging dan telur yang sudah matang.
  1. Tutup dengan bagian roti lainnya.

Burger homemade pun siap disantap. Perpaduan patty daging yang gurih, telur, sayuran segar, dan saus membuat hidangan ini cocok menjadi menu sarapan, camilan mengenyangkan, maupun sajian santai bersama keluarga.

Membuat burger sendiri juga memungkinkan kamu menyesuaikan jumlah isian dan saus sesuai selera. Jadi, tidak perlu selalu membeli burger di luar untuk menikmati hidangan bergaya western yang lezat di rumah.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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