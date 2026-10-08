Resep Zucchini Fries, Camilan Renyah dengan Balutan Tepung Berbumbu

Potret zucchini fries yang cocok jadi camilan gurih di rumah. (Sumber: instagram.com/@_rasabintang)
JawaPos.com - Zucchini bisa diolah menjadi camilan dengan bentuk yang menyerupai kentang goreng. Salah satunya zucchini fries, potongan zucchini yang dibalut adonan tepung berbumbu sebelum dimasak hingga bagian luarnya matang.
Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @_rasabintang. Dalam unggahannya, zucchini fries disebut memiliki kalori sekitar setengah dari kentang goreng, meski kreator juga mengingatkan bahwa camilan ini tetap tergolong tinggi kalori.
Bumbunya menggunakan perpaduan paprika, merica, dan bubuk ketumbar yang memberikan aroma serta rasa gurih pada zucchini. Lapisan luarnya dibuat dari campuran tepung beras dan tepung terigu dengan tekstur adonan yang menyerupai krim cair.
Bahan:
2 buah zucchini
1 sendok teh garam
1 sendok teh paprika bubuk
1/2 sendok teh merica
1/2 sendok teh bubuk ketumbar
Bahan coating:
4 sendok makan tepung beras
1 sendok makan tepung terigu
Air secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Potong zucchini memanjang menyerupai bentuk kentang goreng.
2. Taburi potongan zucchini dengan garam, paprika bubuk, merica, dan bubuk ketumbar. Aduk hingga bumbu merata.
3. Campurkan tepung beras dan tepung terigu dalam wadah. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga mendapatkan tekstur adonan yang menyerupai krim cair.
4. Masukkan potongan zucchini ke dalam adonan coating hingga seluruh permukaannya terlapisi.
5. Masak zucchini yang sudah dilapisi adonan hingga bagian luarnya matang dan berwarna kecokelatan.
6. Angkat dan sajikan zucchini fries selagi hangat.
Zucchini fries bisa menjadi pilihan camilan ketika ingin mengolah zucchini dengan cara yang berbeda. Bentuknya yang menyerupai kentang goreng juga membuat sayuran ini terasa lebih menarik untuk dijadikan teman bersantai.
Sajikan langsung setelah matang agar lapisan luarnya tetap terasa nikmat. Untuk tingkat kematangan dan tekstur, zucchini dapat dimasak sesuai selera.
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Jawa Pos
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