Resep Daging Slice Yakiniku Ala HokBen, Saus Gurih Manis untuk Menu Rumahan

Potret daging slice yakiniku ala HokBen dengan berbagai saus yang ternyata bisa dibuat di rumah. (Sumber: instagram.com/@niearach_)
JawaPos.com - Daging slice bisa menjadi pilihan untuk membuat menu rumahan yang praktis dengan cita rasa ala restoran. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah daging slice dengan saus gurih manis yang terinspirasi dari menu yakiniku.
Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @niearach_. Dalam unggahannya, kreator menyebut hasil akhirnya memiliki rasa yang sangat mirip dengan yakiniku HokBen, meski hanya menggunakan satu bumbu yang berbeda.
Daging yang digunakan adalah daging slice dengan tambahan bawang putih dan bawang bombay sebagai aromatik. Sausnya memadukan saus tiram, saus tomat, gula, garam, kecap manis, dan air sehingga menghasilkan perpaduan rasa gurih serta manis.
Bahan:
Bahan utama:
150 gram daging slice
2 siung bawang putih, cincang
1/2 buah bawang bombay
1 bungkus saus tiram bubuk
2 sendok teh saus tomat
150 ml air
1/2 sendok teh garam
1 sendok teh gula
1 sendok makan kecap manis
Bahan marinasi:
Soda kue secukupnya
Maizena secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Marinasi daging slice dengan soda kue dan maizena, lalu aduk hingga merata.
2. Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bawang putih cincang dan bawang bombay hingga harum.
3. Masukkan daging slice yang sudah dimarinasi. Masak hingga daging berubah warna dan matang.
4. Tambahkan saus tiram bubuk, saus tomat, garam, gula, dan kecap manis. Aduk hingga bumbu merata.
5. Tuangkan 150 ml air, kemudian masak sambil diaduk hingga saus tercampur dengan daging dan mencapai kekentalan yang diinginkan.
6. Koreksi rasa, lalu angkat dan sajikan selagi hangat.
Daging slice dengan saus ini bisa menjadi pilihan ketika ingin menikmati menu bergaya yakiniku tanpa harus pergi ke restoran. Potongan daging yang tipis juga membuat hidangan relatif praktis untuk dimasak sebagai lauk sehari-hari.
Menurut @niearach_, hasil masakan ini terasa mirip dengan yakiniku HokBen. Jika ingin disajikan sebagai menu lengkap, daging bisa disantap bersama nasi hangat dan pelengkap sesuai selera.
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Jawa Pos
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