Resep Oseng Ayam Pedas Daun Jeruk, Masak Sat-set untuk Menu Rumahan

JawaPos.com - Ayam fillet bisa menjadi pilihan bahan ketika ingin membuat lauk rumahan yang praktis. Salah satu olahan yang bisa dicoba adalah oseng ayam pedas daun jeruk dengan perpaduan cabai dan aroma daun jeruk yang membuat rasanya semakin menggugah selera.

Resep oseng ayam pedas daun jeruk ini dibagikan oleh akun Instagram @zhea_zee. Dalam unggahannya, menu tersebut disebut cocok dibuat secara sat-set ketika ingin menyiapkan masakan sederhana di sela aktivitas.

Sebelum dimasak, ayam fillet terlebih dahulu dimarinasi dengan garam, lada bubuk, dan bawang putih bubuk selama 15 menit. Proses ini membantu memberikan rasa pada ayam sebelum nantinya dicampurkan dengan bumbu halus.

Bumbu utamanya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai keriting. Setelah ayam dan bumbu tercampur, tambahan saus tiram serta daun jeruk memberikan rasa gurih sekaligus aroma segar yang khas.

Bahan:

Bahan marinasi ayam:

300 gram ayam fillet

1/2 sendok teh garam

1 sendok teh lada bubuk

1 sendok teh bawang putih bubuk

Bumbu halus:

7 siung bawang merah

5 siung bawang putih

5 buah cabai rawit

7 buah cabai keriting

Seasoning:

1 sendok teh garam

1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu ayam

1 sendok makan saus tiram

8 lembar daun jeruk

Cara Pembuatan:

1. Potong ayam fillet sesuai selera agar lebih mudah dimasak.

2. Masukkan ayam ke dalam wadah, lalu tambahkan garam, lada bubuk, dan bawang putih bubuk. Aduk hingga bumbu merata, kemudian diamkan selama 15 menit.

3. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai keriting hingga menjadi bumbu halus.

4. Masak ayam yang sudah dimarinasi hingga matang. Angkat dan sisihkan.

5. Masak bumbu halus hingga harum, kemudian tambahkan daun jeruk.

6. Masukkan ayam yang sudah dimasak ke dalam bumbu. Aduk hingga ayam dan bumbu tercampur rata.

7. Tambahkan garam, kaldu jamur atau kaldu ayam, serta saus tiram. Aduk kembali hingga bumbu merata dan rasanya sesuai selera.

8. Masak sebentar hingga bumbu meresap ke dalam ayam, kemudian angkat dan sajikan.

Oseng ayam pedas daun jeruk bisa menjadi pilihan ketika ingin memasak lauk yang sederhana tanpa membutuhkan banyak bahan. Potongan ayam yang gurih berpadu dengan bumbu cabai yang pedas, sementara daun jeruk memberikan aroma yang semakin harum.