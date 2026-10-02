Resep Indomie Chili Oil, Bumbu Pekat dan Lengket dengan Telur

JawaPos.com - Indomie goreng menjadi salah satu menu praktis yang mudah dikreasikan dengan berbagai tambahan. Salah satunya adalah Indomie chili oil yang dibuat dengan tambahan minyak cabai homemade, bawang putih, cabai rawit, hingga mayo wijen untuk menghasilkan bumbu yang lebih pekat dan kaya rasa.

Resep Indomie hacks ini dibagikan oleh akun Instagram @jennidish. Dalam unggahannya, kreasi ini disebut memiliki tekstur bumbu yang lengket dan pekat sehingga membuat Indomie goreng terasa semakin nikmat.

Kunci dari kreasi ini ada pada chili oil homemade yang dibuat dari bawang merah, chili flakes atau chili powder, biji wijen, dan minyak. Chili oil tersebut kemudian dicampurkan dengan bawang putih, cabai rawit, mayo wijen sangrai, saus sambal, serta kecap manis.

Untuk menambah isiannya, dua bungkus Indomie goreng dipadukan dengan dua butir telur. Telur dimasak hingga menghasilkan tekstur semi poached egg yang masih lembut sehingga bisa menjadi pelengkap mi yang gurih dan pedas.

Bahan:

Chili oil homemade:

2-3 siung bawang merah

1/2 sendok makan chili flakes atau chili powder

1/2 sendok teh biji wijen

Minyak secukupnya

Bahan Indomie:

Chili oil homemade

1 siung bawang putih, cacah

5 buah cabai rawit

1 sendok makan mayo wijen sangrai

1 sendok makan saus sambal

1 sendok makan kecap manis

2 bungkus Indomie goreng

2 butir telur



Cara Pembuatan:

1. Iris atau cincang bawang merah, kemudian campurkan dengan chili flakes atau chili powder dan biji wijen dalam wadah tahan panas.

2. Panaskan minyak secukupnya, kemudian tuangkan ke campuran bawang merah dan cabai. Aduk hingga tercampur rata untuk membuat chili oil homemade.

3. Rebus Indomie goreng hingga matang, kemudian tiriskan.

4. Siapkan chili oil homemade, lalu tambahkan bawang putih cacah, cabai rawit, mayo wijen sangrai, saus sambal, dan kecap manis. Aduk hingga menjadi campuran bumbu yang pekat.

5. Masukkan mi yang sudah ditiriskan ke dalam campuran bumbu. Aduk hingga seluruh bagian mi terbalut bumbu secara merata.

6. Masak telur hingga tingkat kematangan sesuai selera. Untuk mendapatkan tekstur semi poached egg, bagian putih telur dibuat matang sementara bagian kuningnya masih lembut.

7. Letakkan telur di atas Indomie yang sudah dibumbui, kemudian sajikan selagi hangat.

Indomie chili oil ini bisa menjadi pilihan ketika bosan dengan sajian mi instan yang itu-itu saja. Bumbu yang pekat dan lengket berpadu dengan rasa pedas dari chili oil dan cabai rawit, kemudian dilengkapi aroma wijen serta manis gurih dari kecap.