Resep Goguma Ube Cheesy Toast, Toast Ubi Ungu Creamy dengan Mozzarella

JawaPos.com - Ubi ungu tidak hanya enak diolah menjadi dessert atau camilan tradisional. Bahan ini juga bisa dijadikan isian toast yang creamy dan berpadu dengan keju mozzarella, seperti Goguma Ube Cheesy Toast dari Instagram @sanitariumindonesia.

Dikutip dari Instagram @sanitariumindonesia, resep ini menggunakan 400 gram ubi ungu yang sudah dimasak, kemudian dihaluskan bersama 250 ml Almond Vanilla Milk. Campuran tersebut dimasak kembali bersama ekstrak vanila, kayu manis, dan sedikit garam hingga teksturnya mengental.

Setelah itu, pasta ubi ungu dioleskan di atas roti gandum utuh dan diberi satu lembar keju mozzarella. Roti kemudian diolesi margarin sebelum dipanggang hingga berwarna keemasan dan harum. Perpaduan ubi ungu yang lembut dengan mozzarella yang meleleh membuat toast ini cocok untuk ide camilan di rumah.

Bahan

400 gram ubi ungu, sudah dimasak

250 ml Almond Vanilla Milk

1 sdt ekstrak vanila

¼ sdt kayu manis bubuk

1 sejumput garam

8 lembar roti gandum utuh

1 bungkus keju mozzarella slice

4 sdt margarin

Cara Pembuatan

1. Masukkan ubi ungu yang sudah dimasak dan Almond Vanilla Milk ke dalam blender. Blender hingga ubi menjadi halus dan menghasilkan tekstur yang kental.

2. Tuangkan campuran ubi ungu ke dalam wajan. Masak hingga teksturnya mulai mengental.

3. Tambahkan ekstrak vanila, kayu manis bubuk, dan sejumput garam. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata, kemudian angkat.

4. Ambil satu lembar roti gandum utuh, lalu oleskan campuran ubi ungu secara merata di atas permukaannya. Lakukan hingga seluruh roti mendapatkan lapisan ubi.

5. Letakkan satu slice keju mozzarella di atas lapisan ubi ungu. Tutup dengan lembar roti lainnya.

6. Oleskan margarin pada bagian luar roti. Pastikan permukaannya terlapisi secara merata agar toast dapat matang dengan warna keemasan.

7. Panggang roti hingga permukaannya berubah menjadi keemasan dan aromanya harum. Masak hingga bagian keju di dalamnya meleleh.

8. Setelah matang, angkat Goguma Ube Cheesy Toast dan sajikan selagi hangat. Potong menjadi dua bagian agar lapisan ubi ungu dan mozzarella di dalamnya terlihat.

Goguma Ube Cheesy Toast menawarkan perpaduan rasa yang menarik dalam satu camilan. Ubi ungu memberikan tekstur lembut dan creamy, sementara mozzarella menghadirkan rasa gurih serta tekstur lumer ketika toast masih hangat.