Resep Indomie Garlic Butter, Gurih dan Wangi dengan Bawang Melimpah

JawaPos.com - Indomie goreng memang sudah enak disantap begitu saja, tetapi sesekali tidak ada salahnya mencoba kreasi baru. Salah satunya Indomie Garlic Butter yang memadukan mi instan goreng dengan butter serta bawang putih dalam jumlah cukup banyak.

Dikutip dari Instagram @hungrymikego, resep ini disebut sebagai salah satu Indomie hack favorit karena cocok untuk pencinta makanan gurih. Penggunaan butter dan beberapa jenis bawang membuat aroma masakan menjadi lebih kuat dan menggugah selera.

Tidak hanya menggunakan bawang putih yang dihaluskan, resep ini juga menambahkan bawang putih dan bawang merah utuh. Ada pula bawang bombay yang dihaluskan sehingga rasa dan aroma bawang semakin terasa dalam setiap suapan.

Cara membuatnya juga cukup sederhana. Setelah Indomie direbus, mi tinggal dipadukan dengan tumisan butter dan bawang yang sudah dimasak hingga harum. Bumbu Indomie kemudian digunakan untuk melengkapi rasa gurih pada hidangan.

Bagi yang menyukai rasa pedas, chili flakes bisa ditambahkan sebagai pelengkap. Sementara parsley flakes bersifat opsional dan dapat digunakan untuk memberikan aroma serta tampilan yang lebih menarik.

Resep ini cocok dicoba ketika ingin menikmati Indomie dengan rasa yang sedikit berbeda tanpa membutuhkan banyak bahan tambahan. Prosesnya pun praktis sehingga bisa dibuat sebagai menu cepat saat sedang ingin makan mi.

Bahan

1 bungkus Indomie Goreng

1 sdm butter atau margarin

2 siung bawang putih, haluskan

1/4 buah bawang bombay, haluskan

5 siung bawang putih utuh

5 siung bawang merah utuh

1 sdm chili flakes, opsional

1 sdm parsley flakes, opsional

Cara Pembuatan

1. Rebus Indomie Goreng hingga matang sesuai petunjuk pada kemasan, kemudian tiriskan.

2. Siapkan bawang putih dan bawang bombay yang sudah dihaluskan. Sisihkan bawang putih serta bawang merah dalam keadaan utuh.

3. Panaskan butter atau margarin dalam wajan.

4. Masukkan bawang putih halus dan bawang bombay halus. Tumis hingga harum.

5. Tambahkan bawang putih utuh dan bawang merah utuh. Masak hingga bawang mulai matang dan aromanya semakin keluar.

6. Masukkan Indomie yang sudah direbus ke dalam wajan.

7. Tambahkan bumbu Indomie Goreng, lalu aduk hingga mi tercampur rata dengan tumisan bawang dan butter.

8. Jika suka rasa pedas, tambahkan chili flakes. Aduk kembali hingga merata.

9. Taburkan parsley flakes jika digunakan.

10. Indomie Garlic Butter siap disajikan selagi hangat.

Indomie Garlic Butter dari @hungrymikego bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin mencoba kreasi mi instan dengan rasa yang lebih gurih dan aroma bawang yang kuat. Perpaduan butter dengan bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay membuat hidangan sederhana ini punya karakter rasa yang lebih menonjol.