Resep Telur Honey BBQ, Olahan Telur Sederhana yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Telur menjadi salah satu bahan yang hampir selalu tersedia di rumah. Selain dibuat telur dadar atau telur ceplok, bahan sederhana ini ternyata bisa diolah menjadi menu yang lebih menarik dengan tambahan saus honey BBQ.

Dikutip dari Instagram @litapebri, telur honey BBQ dibuat menggunakan tiga butir telur yang digoreng dengan corn oil. Telur kemudian dipadukan dengan bawang bombay yang ditumis bersama mentega atau margarin dan saus honey BBQ.

Tambahan saus honey BBQ memberikan rasa yang berbeda pada olahan telur. Perpaduan rasa gurih dari telur dengan saus bercita rasa manis dan smoky membuat menu sederhana ini bisa menjadi alternatif lauk untuk keluarga.

Bumbu yang digunakan juga tidak banyak. Telur cukup diberi seasalt garlic & pepper, kemudian dipadukan dengan bawang bombay dan saus honey BBQ. Untuk memberikan tambahan tekstur dan tampilan, hidangan ini bisa ditaburi wijen secara opsional.

Resep ini cocok untuk kamu yang sedang mencari inspirasi mengolah telur dengan cara yang tidak monoton. Prosesnya juga sederhana sehingga bisa menjadi pilihan menu praktis ketika membutuhkan lauk dalam waktu singkat.

Dalam unggahannya, @litapebri juga menyebutkan produk yang digunakan berasal dari Pureeland dan Resep Roemah, yang menurut keterangan pada caption dibuat tanpa pengawet dan tanpa MSG. Informasi tersebut merupakan keterangan dari sumber resep.

Bahan

Corn oil secukupnya untuk menggoreng telur

3 butir telur

Seasalt garlic & pepper secukupnya

Air secukupnya

Mentega atau margarin secukupnya

Bawang bombay secukupnya

Saus honey BBQ secukupnya

Wijen secukupnya, opsional

Cara Pembuatan

1. Pecahkan telur ke dalam wadah, kemudian tambahkan seasalt garlic & pepper sesuai selera.

2. Panaskan corn oil dalam wajan, lalu masukkan telur dan masak hingga matang. Setelah matang, angkat dan sisihkan.

3. Iris bawang bombay sesuai selera.

4. Panaskan mentega atau margarin dalam wajan, kemudian tumis bawang bombay hingga harum dan mulai layu.

5. Tambahkan saus honey BBQ dan sedikit air, kemudian aduk hingga tercampur dengan bawang bombay.

6. Masukkan telur yang sudah dimasak ke dalam saus.

7. Aduk atau siram telur dengan saus honey BBQ hingga permukaannya terbalut bumbu.

8. Taburkan wijen jika ingin menambahkan tekstur dan tampilan pada hidangan.

9. Telur honey BBQ siap disajikan selagi hangat.

Kalau biasanya telur hanya dibuat menjadi telur dadar, resep honey BBQ dari @litapebri ini bisa menjadi alternatif yang lebih variatif. Saus honey BBQ memberikan sentuhan rasa yang berbeda, sementara bawang bombay membuat aroma masakan semakin harum.