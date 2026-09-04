Resep Odeng Ayam High Protein, Kenyal dan Gurih Tanpa Banyak Tepung

Potret odeng ayam high protein yang gueih dan kenyal dengan bahan utama dada ayam. (Sumber: instagram.com/@idyangladis)
JawaPos.com - Odeng biasanya identik dengan jajanan Korea yang disajikan dengan kuah hangat dan ditusuk menggunakan lidi. Kalau biasanya odeng dibuat dari olahan ikan, kali ini ada versi yang menggunakan dada ayam sebagai bahan utama sehingga bisa menjadi pilihan camilan atau lauk dengan kandungan protein yang lebih tinggi.
Resep odeng ayam high protein ini dibagikan oleh akun Instagram @idyangladis. Selain menggunakan 500 gram dada ayam fillet, adonannya juga diberi telur dan sedikit tepung tapioka agar teksturnya tetap lembut dan kenyal. Adonan kemudian dibungkus menggunakan kulit tahu tawar sebelum dimasak bersama kuah gurih.
Cara membuatnya juga cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak minyak. Tumisan bawang dicampurkan ke dalam adonan ayam, kemudian dibentuk memanjang seperti odeng. Setelah dikukus sebentar agar lebih firm, odeng bisa ditusuk dan dimasak kembali dalam kuah hingga matang.
Bahan
Bahan adonan:
500 g dada ayam fillet
2 butir telur
1 sdm tepung tapioka
3 siung bawang putih, cincang
3 siung bawang merah, cincang
1 batang daun bawang
1 spray minyak
1 sdm saus tiram
1 sdt minyak wijen
Lada hitam secukupnya
1 sdm kaldu jamur
Kulit tahu tawar secukupnya
Bahan kuah:
2 siung bawang putih, cincang
2 siung bawang merah, cincang
2 sdt kaldu jamur
1 sdm kecap asin
1/2 sdt garam
Air secukupnya
Daun seledri untuk taburan, opsional
Cara Pembuatan
1. Tumis bawang putih, bawang merah, dan daun bawang menggunakan sedikit minyak hingga harum. Setelah matang, sisihkan dan biarkan tumisan agak dingin.
2. Campurkan dada ayam fillet, telur, tepung tapioka, saus tiram, minyak wijen, lada hitam, kaldu jamur, dan tumisan bawang yang sudah dingin.
3. Aduk semua bahan hingga tercampur rata dan menjadi adonan yang siap dibentuk.
4. Ambil kulit tahu tawar secukupnya, kemudian letakkan adonan ayam di atasnya. Gulung dan bentuk memanjang menyerupai odeng.
5. Kukus odeng selama sekitar 5 menit agar teksturnya lebih firm dan kenyal.
6. Sambil menunggu, siapkan kuah dengan memasukkan air ke dalam panci. Tambahkan bawang putih, bawang merah, kaldu jamur, kecap asin, dan garam, kemudian masak hingga mendidih.
7. Setelah dikukus, tusuk odeng menggunakan lidi.
8. Masukkan odeng ke dalam kuah dan masak hingga kuah kembali mendidih serta odeng matang.
9. Sajikan odeng ayam bersama kuah hangat dan tambahkan taburan daun seledri jika suka.
Odeng ayam ini bisa menjadi alternatif buat yang ingin menikmati jajanan berkuah dengan bahan utama yang lebih sederhana. Penggunaan dada ayam sebagai bahan utama juga membuat resep ini menarik untuk dicoba sebagai menu tinggi protein di rumah.
Dikutip dari Instagram @idyangladis, resep odeng ayam high protein ini cocok disantap selagi hangat karena tekstur odeng yang kenyal berpadu dengan kuah gurih dan aroma minyak wijen.
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Jawa Pos
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