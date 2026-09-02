Resep Nasi Goreng Kimchi dengan Homemade Spam, Gurih Pedas ala Korea

JawaPos.com - Kalau bosan dengan nasi goreng yang itu-itu saja, coba berikan sentuhan Korea dengan menambahkan kimchi dan gochujang. Perpaduan keduanya bisa membuat nasi goreng sederhana terasa lebih gurih, pedas, dan punya aroma khas yang menggugah selera.

Resep nasi goreng kimchi kali ini dibagikan oleh akun Instagram @luvitaho. Selain menggunakan kimchi, resep ini juga memakai homemade spam sebagai pelengkap sehingga nasi goreng menjadi lebih lengkap dan mengenyangkan.

Nasi goreng kimchi sebenarnya cukup fleksibel untuk dibuat di rumah. Tidak perlu terlalu banyak bumbu karena rasa dari kimchi, gochujang, dan soy sauce sudah cukup kuat. Ditambah minyak wijen di akhir proses memasak, aromanya akan semakin harum dan khas.

Penggunaan homemade spam juga bisa menjadi alternatif jika ingin menambahkan lauk dengan tekstur gurih dan padat. Jumlah serta bahan homemade spam dapat disesuaikan dengan selera dan bahan yang tersedia di rumah.

Sementara itu, kimchi memberikan rasa asam dan sedikit pedas yang menjadi ciri khas hidangan Korea. Ketika dimasak bersama nasi, rasa kimchi akan lebih menyatu dengan bumbu sehingga menghasilkan nasi goreng yang tidak hanya pedas, tetapi juga kaya rasa.

Bahan

Minyak secukupnya untuk menumis

1/2 buah bawang bombay

2 siung bawang putih

2 batang daun bawang

100 gram kimchi

2 mangkuk nasi putih

1 sdm gochujang

sdt soy sauce

1 sdm minyak wijen

Homemade spam secukupnya

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Gula secukupnya

Untuk homemade spam, bahan dan takarannya bisa disesuaikan dengan resep atau bahan yang tersedia. Jika ingin lebih praktis, bagian ini juga dapat disesuaikan dengan lauk atau protein lain yang ada di rumah.

Cara Pembuatan

1. Siapkan semua bahan terlebih dahulu. Iris tipis bawang bombay, cincang bawang putih, dan iris daun bawang. Potong homemade spam menjadi bagian kecil agar mudah tercampur dengan nasi.

2. Panaskan sedikit minyak di wajan dengan api sedang.

3. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum dan mulai layu.

4. Masukkan homemade spam yang sudah dipotong. Tumis hingga bagian luarnya sedikit kecokelatan dan aromanya keluar.

5. Tambahkan kimchi ke dalam wajan. Aduk bersama tumisan hingga kimchi mulai layu dan tercampur dengan bumbu.

6. Masukkan dua mangkuk nasi putih. Sebaiknya gunakan nasi yang tidak terlalu lembek agar hasil nasi goreng lebih pulen dan tidak menggumpal.

7. Aduk nasi bersama kimchi dan homemade spam hingga seluruh bahan tercampur rata.

8. Tambahkan 1 sendok makan gochujang dan 1 sendok teh soy sauce. Aduk kembali hingga bumbu melapisi seluruh bagian nasi.

9. Bumbui dengan garam, lada, dan sedikit gula sesuai selera. Tidak perlu terlalu banyak menambahkan garam karena kimchi dan soy sauce sudah memberikan rasa asin.

10. Masak sambil terus diaduk hingga nasi terasa cukup kering dan bumbu meresap. Koreksi rasa sesuai selera.

11. Setelah api dimatikan, tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Aduk sebentar hingga aromanya menyebar ke seluruh nasi goreng.

12. Taburkan daun bawang yang sudah diiris, kemudian aduk kembali.

13. Sajikan nasi goreng kimchi selagi hangat. Jika ingin lebih lengkap, bisa ditambahkan telur mata sapi, telur orak-arik, atau taburan wijen di atasnya.

Resep nasi goreng kimchi dengan homemade spam ini cocok untuk dijadikan menu makan praktis ketika sedang ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Bahan utamanya pun cukup sederhana dan bisa disesuaikan dengan isi kulkas.