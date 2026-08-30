Bikin Nagih, Ini Resep Lontong Mie Special Khas Surabaya yang Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Lontong mie special khas Surabaya bisa menjadi pilihan menarik bagi pencinta kuliner tradisional Jawa Timur. Hidangan ini memadukan lontong, mie, taoge, tahu goreng, udang, serta kuah berbumbu yang semakin nikmat ketika disajikan bersama petis.

Perpaduan tersebut menghasilkan cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang khas. Tekstur taoge yang renyah, mie yang lembut, serta tahu goreng membuat sajian ini semakin lengkap dan mengenyangkan.

Menariknya, lontong mie khas Surabaya tidak harus selalu dibeli di luar. Hidangan ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat lontong mie special khas Surabaya yang praktis untuk dicoba di rumah.

Bahan-bahan 250 gram taoge

250 gram udang

7 siung bawang putih

3 siung bawang merah

1 sdt merica

1 sdm ebi

Daun bawang secukupnya, iris

Daun seledri secukupnya, iris

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Kecap manis secukupnya Bahan pelengkap Lontong

Tahu

Mie kuning atau mie keriting

Petis

Cabai yang sudah direbus

Bawang putih goreng Cara membuat Pertama, siapkan bumbu utama dengan menghaluskan bawang merah, bawang putih, ebi, merica, dan garam menggunakan cobek. Ulek seluruh bahan sampai menjadi bumbu yang cukup halus.

Panaskan sedikit minyak dalam penggorengan. Tumis bumbu halus sampai aromanya harum, kemudian masukkan irisan daun bawang. Aduk beberapa saat hingga semua bahan tercampur, lalu sisihkan.

Selanjutnya, didihkan air dalam panci. Masukkan udang bersama bumbu yang telah ditumis. Aduk perlahan agar bumbu menyatu dengan kuah.

Tambahkan garam, penyedap rasa, dan kecap manis sesuai selera. Masukkan kembali irisan daun bawang, kemudian aduk hingga rata. Setelah itu, masukkan taoge dan daun seledri. Masak sebentar saja agar taoge tetap memiliki tekstur renyah, kemudian matikan kompor.

Untuk pelengkapnya, goreng tahu hingga matang dan berwarna kecokelatan. Angkat, tiriskan, lalu potong sesuai selera.