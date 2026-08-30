Bikin Nagih, Ini Resep Lontong Mie Special Khas Surabaya yang Mudah Dibuat di Rumah

Resep Lontong Mie Special Khas Surabaya yang Enak dan Menggugah Selera Makan. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com – Lontong mie special khas Surabaya bisa menjadi pilihan menarik bagi pencinta kuliner tradisional Jawa Timur. Hidangan ini memadukan lontong, mie, taoge, tahu goreng, udang, serta kuah berbumbu yang semakin nikmat ketika disajikan bersama petis.
Perpaduan tersebut menghasilkan cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang khas. Tekstur taoge yang renyah, mie yang lembut, serta tahu goreng membuat sajian ini semakin lengkap dan mengenyangkan.
Menariknya, lontong mie khas Surabaya tidak harus selalu dibeli di luar. Hidangan ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat lontong mie special khas Surabaya yang praktis untuk dicoba di rumah.
Baca Juga:Resep Crispy Shrimp Balls dengan Thai Red Curry Sauce, Camilan Udang Renyah yang Rasanya Nikmat!
Pertama, siapkan bumbu utama dengan menghaluskan bawang merah, bawang putih, ebi, merica, dan garam menggunakan cobek. Ulek seluruh bahan sampai menjadi bumbu yang cukup halus.
Panaskan sedikit minyak dalam penggorengan. Tumis bumbu halus sampai aromanya harum, kemudian masukkan irisan daun bawang. Aduk beberapa saat hingga semua bahan tercampur, lalu sisihkan.
Selanjutnya, didihkan air dalam panci. Masukkan udang bersama bumbu yang telah ditumis. Aduk perlahan agar bumbu menyatu dengan kuah.
Tambahkan garam, penyedap rasa, dan kecap manis sesuai selera. Masukkan kembali irisan daun bawang, kemudian aduk hingga rata. Setelah itu, masukkan taoge dan daun seledri. Masak sebentar saja agar taoge tetap memiliki tekstur renyah, kemudian matikan kompor.
Untuk pelengkapnya, goreng tahu hingga matang dan berwarna kecokelatan. Angkat, tiriskan, lalu potong sesuai selera.
Rebus mie hingga matang. Setelah ditiriskan, campurkan mie dengan kecap manis, lada, dan sedikit penyedap rasa. Aduk sampai bumbu merata.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen