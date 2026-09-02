Resep Ayam Kukus Kecap, Menu Rumahan Anti Ribet Tinggal Kukus

JawaPos.com - Kalau sedang mencari menu rumahan yang enak tetapi tidak mau repot berdiri lama di depan kompor, resep ayam kukus kecap ini bisa jadi pilihan. Cara membuatnya cukup sederhana karena hampir semua bahan hanya perlu dicampurkan lalu dikukus hingga matang.

Resep ayam kukus kecap ini dibagikan oleh akun Instagram @hendrikpyong. Menariknya, proses memasaknya juga cocok untuk kamu yang sedang memiliki banyak kesibukan karena setelah semua bahan masuk ke dalam kukusan, masakan bisa ditinggal sambil mengerjakan aktivitas lainnya.

Ayam yang digunakan adalah paha ayam fillet sehingga lebih praktis untuk disantap dan tidak perlu repot memisahkan tulang. Daging ayam kemudian dimarinasi menggunakan perpaduan kecap asin, kecap manis, saus tiram, dan beberapa bumbu sederhana yang memberikan rasa gurih sekaligus manis.

Tidak hanya ayam, resep ini juga dilengkapi kentang, bawang bombay, bawang putih, tomat, dan bawang prei. Sayuran tersebut diletakkan di bagian bawah kukusan sehingga bisa ikut matang sekaligus menyerap bumbu dan sari dari ayam.

Teknik mengukus juga membuat hidangan ini terasa lebih ringan dibandingkan menu ayam yang harus digoreng terlebih dahulu. Selama dikukus dengan waktu yang cukup, ayam akan matang dan bumbunya meresap sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.

Resep seperti ini juga bisa menjadi solusi untuk menu makan serumah. Satu kali memasak dapat menghasilkan lauk ayam lengkap dengan kentang dan sayuran tanpa membutuhkan banyak tahapan.

Bahan

500 gram paha ayam fillet

1 sdt lada putih

2 sdt kaldu jamur

1/4 sdt pala bubuk

2 sdm kecap asin

4 sdm kecap manis

1 sdm saus tiram

1 buah kentang

1 buah bawang bombay

6 siung bawang putih

1 buah tomat

Bawang prei secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan paha ayam fillet, kemudian bersihkan dan potong sesuai selera agar lebih mudah dimasak dan disantap.

2. Masukkan ayam ke dalam wadah, lalu tambahkan kecap asin, kecap manis, saus tiram, lada putih, kaldu jamur, dan pala bubuk.

3. Aduk ayam bersama seluruh bumbu hingga merata. Diamkan sebentar agar bumbu mulai meresap ke dalam daging ayam.

4. Kupas kentang, lalu potong menjadi beberapa bagian. Iris bawang bombay, bawang putih, tomat, dan bawang prei.

5. Siapkan kukusan dan panaskan terlebih dahulu.

6. Susun kentang, bawang bombay, bawang putih, tomat, dan sebagian bawang prei di bagian dasar wadah tahan panas.

7. Letakkan ayam yang sudah dimarinasi di atas bahan-bahan tersebut. Tuangkan juga sisa bumbu marinasi agar tidak ada bumbu yang terbuang.

8. Masukkan wadah ke dalam kukusan yang sudah panas.

9. Kukus ayam selama sekitar 30-35 menit atau hingga ayam matang sempurna dan kentang menjadi empuk.

10. Setelah matang, keluarkan ayam kukus dari kukusan dan tambahkan sisa bawang prei sebagai pelengkap.

11. Sajikan ayam kukus kecap selagi hangat bersama nasi putih.

Ayam kukus kecap ini cocok untuk kamu yang ingin memasak menu rumahan tanpa banyak drama di dapur. Tidak perlu menggoreng ayam, membuat saus secara terpisah, atau menggunakan banyak peralatan memasak karena semua bahan bisa dipersiapkan sekaligus dalam satu wadah.