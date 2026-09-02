Resep Tahu Aci Pedas, Camilan Sore yang Gurih dan Bikin Nagih

JawaPos.com - Sore-sore paling enak memang ditemani camilan hangat. Kalau bosan dengan gorengan yang itu-itu saja, tahu aci pedas bisa menjadi pilihan sederhana yang rasanya gurih, pedas, dan teksturnya kenyal.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @kasyafa.a melalui kreasi tahu aci yang cocok dijadikan teman ngemil di rumah. Dikutip dari @kasyafa.a, tahu aci ini menggunakan tahu pong yang diisi adonan tepung tapioka berbumbu dan cabai rawit.

Bagian luar tahu yang lembut berpadu dengan adonan aci yang kenyal. Cabai rawit dan bawang putih memberikan rasa pedas sekaligus aroma gurih yang membuat camilan ini semakin menggugah selera.

Cara membuatnya juga cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak bahan. Adonan aci hanya dibuat dari tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih, cabai, daun bawang, serta beberapa bumbu sederhana.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah saat menambahkan air panas. Air sebaiknya dituangkan sedikit demi sedikit sambil adonan diaduk agar teksturnya tidak terlalu encer.

Adonan yang tepat memiliki tekstur lembut, sedikit lengket, dan mudah ditempelkan ke bagian dalam tahu. Kalau teksturnya sudah seperti itu, tidak perlu menambahkan air lagi.

Tahu pong kemudian dibelah dan bagian dalamnya sedikit dikeruk untuk memberikan ruang bagi adonan aci. Setelah diisi, tahu bisa dikukus terlebih dahulu hingga acinya matang.

Menariknya, tahu aci ini bisa dinikmati dengan dua cara. Setelah dikukus, tahu bisa langsung disantap dalam keadaan hangat atau digoreng sebentar untuk mendapatkan bagian luar yang lebih garing.

Kalau suka camilan dengan tekstur kontras, versi yang digoreng tentu patut dicoba. Bagian luarnya menjadi renyah, sedangkan bagian dalamnya tetap kenyal dan gurih.