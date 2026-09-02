Cocok untuk Makan Siang, Begini Resep Ayam Goreng Bawang Putih dengan Sambal Kecap

JawaPos.com – Ayam goreng menjadi salah satu hidangan yang hampir selalu disukai keluarga. Rasanya semakin menggugah selera ketika ayam dibumbui bawang putih hingga aromanya harum, kemudian disajikan bersama sambal kecap yang memiliki perpaduan rasa manis, pedas, dan gurih.

Menu ini cocok disantap kapan saja, baik untuk makan siang maupun makan malam. Proses pembuatannya pun cukup sederhana sehingga bisa menjadi pilihan ketika ingin memasak lauk lezat tanpa menggunakan terlalu banyak bahan.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ayam goreng bawang putih dengan sambal kecap yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Ayam Goreng Bawang Putih 1 ekor ayam

Jeruk nipis secukupnya

Cuka masak secukupnya

Bawang putih utuh secukupnya

10 siung bawang putih, haluskan

Kaldu ayam bubuk secukupnya

Merica secukupnya

Tepung tapioka secukupnya

Garam dan penyedap rasa secukupnya Bahan Sambal Kecap 5 siung bawang merah

1 siung bawang putih

10 buah cabai rawit campur

Kecap manis secukupnya

Kecap Inggris secukupnya

Garam dan penyedap rasa sesuai selera Cara Membuat Ayam Goreng Bawang Putih Bersihkan ayam terlebih dahulu, kemudian letakkan dalam wadah. Peras jeruk nipis ke atas ayam dan tambahkan sedikit cuka masak. Masukkan bawang putih yang telah dihaluskan, merica, garam, penyedap rasa, serta kaldu ayam bubuk. Aduk ayam bersama seluruh bumbu sampai rata, kemudian diamkan beberapa saat agar bumbu meresap. Setelah proses marinasi, tambahkan tepung tapioka dan bawang putih utuh. Aduk kembali hingga seluruh permukaan ayam terlapisi. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng ayam sampai matang dan bagian luarnya terlihat kecokelatan serta renyah. Angkat ayam, kemudian tiriskan minyaknya. Cara Membuat Sambal Kecap Goreng sebentar bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit hingga layu serta harum. Pindahkan bahan yang telah digoreng ke dalam cobek. Tambahkan garam dan penyedap rasa, lalu ulek hingga tingkat kehalusan sesuai selera. Tuangkan kecap manis dan kecap Inggris ke dalam sambal. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata. Setelah semuanya siap, ayam goreng bawang putih dapat langsung disajikan bersama sambal kecap. Aroma bawang putih yang kuat berpadu dengan ayam goreng gurih dan sambal bercita rasa manis-pedas, sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.