Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 3 September 2026 | 04.27 WIB

Cocok untuk Makan Siang, Begini Resep Ayam Goreng Bawang Putih dengan Sambal Kecap

Resep Ayam Goreng Bawang Putih dengan Sambal Kecap yang Enak Banget - Image

Resep Ayam Goreng Bawang Putih dengan Sambal Kecap yang Enak Banget

JawaPos.com – Ayam goreng menjadi salah satu hidangan yang hampir selalu disukai keluarga. Rasanya semakin menggugah selera ketika ayam dibumbui bawang putih hingga aromanya harum, kemudian disajikan bersama sambal kecap yang memiliki perpaduan rasa manis, pedas, dan gurih.

Menu ini cocok disantap kapan saja, baik untuk makan siang maupun makan malam. Proses pembuatannya pun cukup sederhana sehingga bisa menjadi pilihan ketika ingin memasak lauk lezat tanpa menggunakan terlalu banyak bahan.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ayam goreng bawang putih dengan sambal kecap yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Ayam Goreng Bawang Putih

  • 1 ekor ayam
  • Jeruk nipis secukupnya
  • Cuka masak secukupnya
  • Bawang putih utuh secukupnya
  • 10 siung bawang putih, haluskan
  • Kaldu ayam bubuk secukupnya
  • Merica secukupnya
  • Tepung tapioka secukupnya
  • Garam dan penyedap rasa secukupnya

Bahan Sambal Kecap

  • 5 siung bawang merah
  • 1 siung bawang putih
  • 10 buah cabai rawit campur
  • Kecap manis secukupnya
  • Kecap Inggris secukupnya
  • Garam dan penyedap rasa sesuai selera

Cara Membuat Ayam Goreng Bawang Putih

  1. Bersihkan ayam terlebih dahulu, kemudian letakkan dalam wadah.
  2. Peras jeruk nipis ke atas ayam dan tambahkan sedikit cuka masak.
  3. Masukkan bawang putih yang telah dihaluskan, merica, garam, penyedap rasa, serta kaldu ayam bubuk.
  4. Aduk ayam bersama seluruh bumbu sampai rata, kemudian diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.
  5. Setelah proses marinasi, tambahkan tepung tapioka dan bawang putih utuh. Aduk kembali hingga seluruh permukaan ayam terlapisi.
  6. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng ayam sampai matang dan bagian luarnya terlihat kecokelatan serta renyah.
  7. Angkat ayam, kemudian tiriskan minyaknya.

Cara Membuat Sambal Kecap

  1. Goreng sebentar bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit hingga layu serta harum.
  2. Pindahkan bahan yang telah digoreng ke dalam cobek.
  3. Tambahkan garam dan penyedap rasa, lalu ulek hingga tingkat kehalusan sesuai selera.
  4. Tuangkan kecap manis dan kecap Inggris ke dalam sambal.
  5. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Setelah semuanya siap, ayam goreng bawang putih dapat langsung disajikan bersama sambal kecap. Aroma bawang putih yang kuat berpadu dengan ayam goreng gurih dan sambal bercita rasa manis-pedas, sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.

Resep ini bisa menjadi salah satu pilihan lauk rumahan yang praktis sekaligus menggugah selera. Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan, hidangan ayam goreng bawang putih sambal kecap pun dapat menjadi menu andalan keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Perlu Jajan, Ini Cara Membuat Cireng Krispi yang Montok dan Kenyal - Image
Kuliner

Tak Perlu Jajan, Ini Cara Membuat Cireng Krispi yang Montok dan Kenyal

Sabtu, 5 September 2026 | 03.50 WIB

Cuma Pakai 5 Bahan, Ini Resep Mie Homemade yang Kenyal dan Praktis - Image
Kuliner

Cuma Pakai 5 Bahan, Ini Resep Mie Homemade yang Kenyal dan Praktis

Sabtu, 5 September 2026 | 03.23 WIB

Resep Praktis Udang Rebus Sambal Nanas, Cocok Jadi Menu Keluarga - Image
Kuliner

Resep Praktis Udang Rebus Sambal Nanas, Cocok Jadi Menu Keluarga

Sabtu, 5 September 2026 | 03.13 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore