Cocok untuk Makan Siang, Begini Resep Ayam Goreng Bawang Putih dengan Sambal Kecap

Resep Ayam Goreng Bawang Putih dengan Sambal Kecap yang Enak Banget
JawaPos.com – Ayam goreng menjadi salah satu hidangan yang hampir selalu disukai keluarga. Rasanya semakin menggugah selera ketika ayam dibumbui bawang putih hingga aromanya harum, kemudian disajikan bersama sambal kecap yang memiliki perpaduan rasa manis, pedas, dan gurih.
Menu ini cocok disantap kapan saja, baik untuk makan siang maupun makan malam. Proses pembuatannya pun cukup sederhana sehingga bisa menjadi pilihan ketika ingin memasak lauk lezat tanpa menggunakan terlalu banyak bahan.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ayam goreng bawang putih dengan sambal kecap yang bisa dicoba di rumah.
Setelah semuanya siap, ayam goreng bawang putih dapat langsung disajikan bersama sambal kecap. Aroma bawang putih yang kuat berpadu dengan ayam goreng gurih dan sambal bercita rasa manis-pedas, sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.
Resep ini bisa menjadi salah satu pilihan lauk rumahan yang praktis sekaligus menggugah selera. Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan, hidangan ayam goreng bawang putih sambal kecap pun dapat menjadi menu andalan keluarga.
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Jawa Pos
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