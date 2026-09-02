Resep Mi Goreng Jawa dengan Tahu, Menu Simpel untuk Isi Kulkas

Potret mi goreng Jawa dengan bahan yang ada di kulkas. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)
JawaPos.com - Bingung mau masak apa untuk makan di rumah? Sebelum buru-buru membuka aplikasi pesan makanan, coba cek isi kulkas terlebih dahulu. Dengan bahan sederhana seperti mi telur, tahu, bumbu dapur, dan daun bawang, kamu sudah bisa membuat mi goreng Jawa yang gurih dan kaya rasa.
Mi goreng Jawa menjadi salah satu menu rumahan yang cocok untuk berbagai kesempatan. Rasanya cenderung gurih dan manis, sementara penggunaan cabai merah memberikan aroma serta rasa yang semakin nikmat. Ditambah tahu, menu ini juga terasa lebih mengenyangkan untuk disantap sebagai makanan utama.
Resep mi goreng Jawa dengan tahu ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Bahan-bahannya sederhana dan mudah ditemukan sehingga cocok dijadikan inspirasi masakan ketika isi kulkas sedang terbatas.
Tahu menjadi tambahan yang menarik dalam resep ini karena teksturnya bisa menyerap bumbu dengan baik. Perpaduan tahu, mi, kecap manis, dan saus tiram menghasilkan rasa gurih manis yang cocok untuk menu makan sehari-hari.
Bahan
1 bungkus mi telur
5 siung bawang merah
3 siung bawang putih
3 buah cabai merah besar
3 buah tahu
4 sdm kecap manis
2 sdm saus tiram
Garam secukupnya
1/2 sdt merica bubuk
1 sdm kaldu jamur
Daun bawang secukupnya
Minyak untuk menumis
Cara Pembuatan
1. Rebus mi telur hingga matang, tetapi jangan terlalu lembek. Setelah matang, tiriskan dan sisihkan.
2. Haluskan atau cincang bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar.
3. Potong tahu menjadi bagian kecil sesuai selera agar lebih mudah tercampur dengan mi.
4. Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
5. Masukkan tahu yang sudah dipotong. Aduk perlahan dan masak beberapa saat hingga tahu mulai menyerap bumbu.
6. Masukkan mi telur yang sudah ditiriskan ke dalam wajan. Aduk perlahan hingga mi tercampur rata dengan tahu dan bumbu.
7. Tambahkan kecap manis, saus tiram, garam, merica bubuk, dan kaldu jamur.
8. Aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur rata dan mi berubah warna menjadi kecokelatan.
9. Koreksi rasa. Jika ingin lebih manis, tambahkan sedikit kecap manis sesuai selera.
10. Masukkan daun bawang yang sudah diiris, kemudian aduk sebentar.
11. Setelah semua bahan matang dan tercampur rata, matikan api.
12. Sajikan mi goreng Jawa dengan tahu selagi hangat.
Mi goreng Jawa dengan tahu ini bisa menjadi pilihan ketika sedang ingin makan enak tanpa harus menggunakan banyak bahan. Proses pembuatannya juga cukup praktis sehingga cocok untuk menu sarapan, makan siang, maupun makan malam.
Dikutip dari Instagram @adelscooking, resep ini juga bisa dikreasikan menggunakan bahan lain yang tersedia di rumah. Misalnya, tambahkan telur, kol, sawi, atau sayuran lain agar mi goreng semakin lengkap.
Jadi, kalau sedang bingung menentukan menu masakan, tidak ada salahnya membuka kulkas terlebih dahulu. Dengan bahan sederhana yang tersedia, kamu tetap bisa membuat mi goreng Jawa rumahan yang gurih, manis, dan mengenyangkan.
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Jawa Pos
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