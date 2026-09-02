Resep Honey Egg Toast, Sarapan 4 Bahan yang Crispy di Luar dan Lembut di Dalam

JawaPos. com - Mencari ide sarapan yang praktis tetapi tetap terasa spesial? Honey egg toast bisa menjadi pilihan yang patut dicoba. Hanya menggunakan roti tawar, telur, susu, dan madu, kamu sudah bisa membuat menu sarapan dengan tekstur yang menarik dan rasa manis yang pas.

Resep honey egg toast ini dibagikan oleh akun Instagram @ammirene. Sesuai namanya, roti dicelupkan ke dalam campuran telur dan susu sebelum dipanggang hingga bagian luarnya menjadi crispy. Setelah itu, roti diberi madu yang membuat aromanya semakin harum dan rasanya lebih manis.

Berbeda dari roti tawar yang hanya dipanggang biasa, proses pencelupan ke dalam adonan telur dan susu membuat bagian dalam roti menjadi lebih lembut. Sementara itu, bagian luarnya akan terasa lebih renyah setelah dipanggang beberapa kali.

Menu ini juga cocok untuk kamu yang tidak ingin menyiapkan sarapan dengan proses memasak yang panjang. Bahan-bahannya sederhana dan sebagian besar mungkin sudah tersedia di dapur. Bahkan, proses pembuatannya hanya membutuhkan beberapa langkah sebelum honey egg toast siap disantap.

Madu menjadi salah satu bahan yang memberikan sentuhan akhir pada menu ini. Selain memberikan rasa manis alami, madu juga membuat aroma toast semakin wangi ketika kembali dipanggang di dalam oven.

Honey egg toast bisa dinikmati sebagai menu sarapan maupun teman minum kopi atau teh. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut di bagian dalam membuatnya cocok disantap hangat, terutama saat baru keluar dari oven.

Bahan

4 lembar roti tawar

2 butir telur

20 ml susu full cream

1/8 sdt pasta vanilla

Madu secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan telur, susu full cream, dan pasta vanilla di dalam wadah.

2. Kocok telur bersama susu dan pasta vanilla hingga tercampur rata.

3. Celupkan satu per satu lembar roti tawar ke dalam adonan telur. Celupkan sebentar saja dan jangan terlalu lama agar roti tidak terlalu basah dan mudah hancur.

4. Letakkan roti yang sudah dicelupkan ke dalam adonan di atas loyang atau wadah yang aman digunakan untuk oven.

5. Panggang roti pada suhu 180°C selama sekitar 5 menit.

6. Setelah 5 menit, keluarkan roti lalu balik agar kedua sisinya matang secara merata.

7. Panggang kembali pada suhu 180°C selama 5 menit.

8. Setelah itu, oleskan madu secukupnya pada permukaan roti. Sesuaikan jumlah madu dengan tingkat kemanisan yang diinginkan.

9. Panggang kembali pada suhu 180°C selama 5 menit agar madu semakin menyatu dengan permukaan toast dan aromanya lebih harum.

10. Setelah bagian luar terlihat crispy dan kecokelatan, keluarkan honey egg toast dari oven.

11. Sajikan selagi hangat sebagai menu sarapan atau teman minum kopi.

Honey egg toast ini membuktikan bahwa bahan sederhana seperti roti tawar, telur, dan susu bisa diolah menjadi sarapan yang lebih menarik. Tekstur crispy di bagian luar berpadu dengan bagian dalam yang lembut sehingga setiap gigitan terasa berbeda.