Resep Tumis Tuna Daun Pepaya Jepang, Lauk Praktis yang Kaya Rasa

Potret tuna daun pepaya Jepang yang praktis dan bernutrisi. (Sumber: instagram.com/@etira.indonesia)
JawaPos.com - Bingung mencari ide lauk praktis yang bisa dibuat untuk makan sehari-hari? Tumis tuna daun pepaya Jepang bisa menjadi pilihan karena proses memasaknya sederhana, tetapi perpaduan tuna dan sayuran membuat menu ini terasa lebih lengkap.
Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @etira.indonesia. Dikutip dari @etira.indonesia, olahan tersebut memadukan tuna kaleng dengan 150 gram daun pepaya Jepang, bawang, cabai, daun jeruk, serta beberapa bumbu sederhana.
Tuna kaleng menjadi bahan utama yang membuat hidangan ini praktis. Karena tuna sudah tersedia dalam bentuk siap olah, proses memasak dapat lebih singkat tanpa harus menyiapkan ikan dari awal.
Sementara itu, daun pepaya Jepang memberikan tambahan sayuran pada tumisan. Daunnya dapat dipotong atau disiapkan sesuai selera sebelum dimasak bersama tuna dan bumbu.
Perpaduan tuna dengan daun pepaya Jepang menghasilkan lauk dengan rasa gurih dan sedikit pedas. Cabai rawit serta cabai merah digunakan untuk memberikan sensasi pedas yang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.
Aroma masakan juga semakin kuat berkat penggunaan daun jeruk. Bahan ini ditumis bersama bumbu sehingga wanginya dapat menyatu dengan tuna dan sayuran.
Bumbu dasarnya cukup sederhana, terdiri dari bawang merah dan bawang putih. Keduanya menjadi dasar tumisan yang memberikan rasa gurih sekaligus aroma harum pada masakan.
Saus tiram digunakan untuk memperkuat rasa gurih. Selain itu, gula, lada, dan kaldu jamur membantu membuat rasa tumisan menjadi lebih seimbang.
Daun pepaya Jepang sebaiknya dimasak hingga teksturnya sesuai dengan selera. Jika menyukai sayuran yang masih sedikit bertekstur, proses memasaknya tidak perlu terlalu lama setelah daun dimasukkan.
Tuna dapat dimasukkan setelah bumbu dan sayuran mulai matang. Aduk perlahan agar tuna tidak terlalu hancur dan masih memiliki tekstur ketika disantap.
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Jawa Pos
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