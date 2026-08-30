Resep Kimbap High Protein Rendah Kalori, Cocok untuk Sarapan atau Bekal

Potret kimbab high protein rendah kalori yang cocok untuk sarapan atau bekal. (Sumber: instagram.com/@idyangladis) JawaPos.com - Kimbap tidak selalu harus dibuat dengan nasi dan berbagai isian yang rumit. Kalau sedang mencari ide makanan yang lebih ringan tetapi tetap mengenyangkan, kimbap high protein rendah kalori ini bisa menjadi pilihan yang praktis untuk dibuat di rumah. Resep kimbap ini dibagikan oleh akun Instagram @idyangladis. Dikutip dari @idyangladis, satu resep kimbap diperkirakan mengandung sekitar 320 kkal dan 22 gram protein, dengan telur dan kubis sebagai bahan utama isiannya. Bagian menarik dari resep ini adalah penggunaan telur yang dicampur dengan kubis. Tiga butir telur digunakan sebagai sumber protein, sementara kubis memberikan tekstur sekaligus menambah komponen sayuran dalam isian. Baca Juga: Sekali Coba Langsung Suka, Intip Resep Oseng Daging Kentang Kecap untuk Menu Sehari-hari Kubis terlebih dahulu diparut menggunakan peeler hingga bentuknya menjadi tipis dan kecil. Menurut @idyangladis, cara ini membuat kubis lebih cepat matang dan rasanya menjadi lebih manis setelah dimasak. Setelah itu, kubis dicampurkan dengan tiga butir telur dan sedikit garam. Campuran sederhana ini kemudian dimasak menjadi telur dadar yang nantinya digunakan sebagai isian utama kimbap. Untuk bagian luar, resep ini tidak menggunakan nasi. Nori dan dua lembar rice paper digunakan sebagai pembungkus sehingga kimbap memiliki tekstur yang berbeda dan tetap mudah digulung. Wortel dan timun menjadi pelengkap yang memberikan tekstur renyah. Keduanya cukup dipotong memanjang agar lebih mudah ditata dan digulung bersama telur serta kubis. Karena kimbap ini dibuat dengan sedikit minyak, penggunaan pan atau wajan anti lengket menjadi penting. Wajan yang tidak mudah lengket dapat membantu telur matang dengan lebih mudah tanpa membutuhkan banyak minyak. Setelah telur dan kubis matang, seluruh bahan tinggal disusun di atas nori dan rice paper. Isian kemudian digulung hingga padat agar bentuk kimbap tidak mudah terbuka ketika dipotong. Kimbap yang sudah digulung dapat langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Pastikan pisau yang digunakan cukup tajam agar potongan tetap rapi dan isian tidak berantakan. Dengan bahan yang sederhana, kimbap ini bisa menjadi alternatif untuk sarapan. Bentuknya juga praktis sehingga cocok dibawa sebagai bekal atau disantap sebagai camilan. Perpaduan telur, kubis, wortel, dan timun membuat teksturnya tidak monoton. Ada bagian yang lembut dari telur dan kubis, serta sensasi renyah dari sayuran yang menjadi pelengkap. Resep ini juga tidak membutuhkan proses memasak yang panjang. Setelah sayuran dipotong dan telur-kubis matang, tahap berikutnya hanya menyusun dan menggulung seluruh bahan. Bahan 3 butir telur 50 gram kubis Sejumput garam 2 lembar rice paper kotak 1 lembar nori 30 gram wortel, potong memanjang 30 gram timun, potong memanjang Sedikit minyak untuk memasak Cara Pembuatan 1. Siapkan kubis, kemudian parut menggunakan peeler hingga bentuknya tipis dan kecil. Cara ini membantu kubis lebih cepat matang ketika dimasak. 2. Pecahkan tiga butir telur ke dalam wadah. Masukkan kubis yang sudah diparut dan tambahkan sejumput garam. 3. Aduk telur dan kubis hingga tercampur rata. Pastikan kubis tersebar merata di dalam adonan telur. 4. Panaskan pan anti lengket dengan sedikit minyak. Gunakan minyak secukupnya karena resep ini dibuat dengan penggunaan minyak yang minim. 5. Tuangkan adonan telur dan kubis ke dalam pan. Masak hingga bagian bawah matang, kemudian balik atau masak hingga seluruh bagian telur matang sempurna. 6. Setelah telur dan kubis matang, angkat dan sisihkan. Biarkan sebentar agar tidak terlalu panas ketika digunakan sebagai isian. 7. Siapkan satu lembar nori dan dua lembar rice paper sebagai pembungkus. Letakkan rice paper dan nori secara bertumpuk hingga menjadi lapisan kulit kimbap. 8. Letakkan telur dan kubis yang sudah matang di atas lapisan nori dan rice paper. Ratakan secukupnya agar lebih mudah digulung. 9. Tambahkan wortel yang sudah dipotong memanjang. Susun wortel secara memanjang mengikuti arah gulungan. 10. Tambahkan potongan timun di samping wortel. Jangan memasukkan isian terlalu banyak agar kimbap lebih mudah digulung dan tidak mudah terbuka. 11. Gulung seluruh bahan secara perlahan sambil ditekan hingga cukup padat. Pastikan bagian ujungnya tertutup dengan baik. 12. Setelah gulungan terbentuk, potong kimbap menjadi beberapa bagian menggunakan pisau tajam. Bersihkan pisau jika diperlukan agar potongan berikutnya tetap rapi. 13. Susun potongan kimbap di atas piring. Kimbap high protein rendah kalori siap dinikmati. 14. Sajikan sebagai sarapan, bekal, atau camilan. Jika ingin disantap dalam kondisi lebih dingin dan segar, kimbap dapat didiamkan sebentar sebelum disajikan. Kimbap high protein rendah kalori dari @idyangladis bisa menjadi ide menu sederhana untuk mengolah telur dan sayuran dengan cara yang berbeda. Tanpa menggunakan nasi sebagai isian, resep ini mengandalkan telur, kubis, wortel, dan timun yang dibungkus dengan nori serta rice paper. Dengan estimasi sekitar 320 kkal dan 22 gram protein per resep menurut sumber, kimbap ini juga praktis untuk disiapkan sebagai sarapan atau bekal. Kuncinya adalah menggunakan wajan anti lengket agar telur dapat dimasak dengan sedikit minyak tanpa mudah menempel.