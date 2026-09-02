Resep Chicken Roll Rice Paper, Camilan Ayam Berprotein yang Praktis

JawaPos.com - Mencari ide camilan gurih yang berbeda dari gorengan biasa? Chicken roll rice paper bisa menjadi pilihan menarik. Isinya menggunakan ayam fillet yang dipadukan dengan wortel dan mozzarella, kemudian dibungkus menggunakan rice paper.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @lelystaste. Dikutip dari @lelystaste, camilan tersebut dibuat menggunakan 800 gram paha ayam fillet sebagai bahan utama, lalu dicampur dengan bumbu sederhana, tapioka, dan putih telur.

Penggunaan paha ayam membuat isian chicken roll terasa lebih lembut dan gurih. Ayam kemudian diolah bersama bawang putih dan wortel sehingga rasa serta teksturnya tidak monoton.

Wortel menjadi tambahan sayuran dalam adonan. Sayuran ini juga memberikan sedikit tekstur sekaligus warna pada bagian dalam chicken roll.

Agar adonan dapat menyatu dengan baik, digunakan putih telur dan tepung tapioka. Keduanya membantu menghasilkan adonan yang lebih mudah dibentuk sebelum dibungkus menggunakan rice paper.

Bumbunya cukup sederhana, terdiri dari garam, kaldu bubuk, gula, kecap asin, saus tiram, dan lada. Kombinasi tersebut memberikan rasa gurih dan sedikit manis pada isian ayam.

Hal yang membuat camilan ini berbeda adalah penggunaan rice paper sebagai pembungkus. Rice paper bisa menjadi alternatif kulit untuk membuat chicken roll tanpa menggunakan kulit lumpia.

Mozzarella juga ditambahkan sebagai isian. Ketika dimasak, keju akan memberikan sensasi gurih dan tekstur yang lebih lembut pada bagian tengah chicken roll.

Camilan ini bisa dibuat dalam jumlah cukup banyak untuk stok di rumah. Setelah adonan ayam selesai dibuat dan dibentuk, chicken roll dapat disiapkan sesuai kebutuhan sebelum dimasak.