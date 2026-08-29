Tak Perlu Beli, Begini Cara Membuat Kebab Ayam Rumahan yang Praktis

Resep Kebab Ayam yang Enak dan Cocok Jadi Bekal./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Kebab ayam bisa menjadi pilihan menu praktis ketika membutuhkan makanan yang mudah dibawa sekaligus mengenyangkan. Dengan perpaduan ayam berbumbu, sayuran, saus, dan keju, makanan ini cocok disantap sebagai bekal sekolah, bekal kerja, maupun teman perjalanan.

Menariknya, kebab ayam juga dapat dipersiapkan sebagai stok makanan beku. Kebab yang sudah dirakit bisa disimpan di freezer, kemudian dipanggang kembali ketika hendak disantap.

Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan, membuat kebab ayam sendiri di rumah juga tidak terlalu sulit. Resep berikut menggunakan ayam yang dimarinasi dengan yogurt dan aneka rempah sehingga menghasilkan cita rasa gurih, harum, dan kaya bumbu.

Resep ini dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan-bahan Kebab Ayam Bahan marinasi:

500 gram paha ayam filet

1 sdt air perasan jeruk nipis

2 sdm plain yogurt

2 sdt bubuk kari

1 sdt oregano kering

¼ sdt pala bubuk, opsional

1 sdt paprika bubuk, opsional

3 siung bawang putih

½ sdm jahe

2 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdt garam

1 sdt gula pasir Bahan tumisan:

1 sdm mentega

1 sdm minyak

1–2 buah bawang bombai

⅛ sdt garam

⅛ sdt merica Bahan pelengkap:

Kulit kebab

Mayones

Saus tomat

Saus sambal sesuai selera

Keju mozzarella parut

Iceberg lettuce

Tomat ceri Cara Membuat Kebab Ayam Siapkan ayam dan bumbu marinasi.

Parut bawang putih serta jahe, kemudian campurkan dengan air jeruk nipis, yogurt, bubuk kari, oregano, paprika, pala, kaldu ayam, garam, dan gula. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Marinasi ayam.

Masukkan ayam filet ke dalam campuran bumbu dan pastikan seluruh permukaannya terlapisi. Diamkan selama kurang lebih 10–15 menit agar bumbu meresap.

Masak bawang bombai.

Iris bawang bombai dengan ukuran cukup besar. Panaskan minyak dan mentega, lalu masukkan bawang. Tambahkan sedikit garam dan merica. Tumis hingga harum serta berubah warna menjadi kecokelatan, kemudian angkat.

Masak ayam hingga matang.

Masukkan ayam yang telah dimarinasi ke dalam wajan dan masak sampai matang. Setelah itu, potong-potong ayam menjadi bagian yang lebih kecil.

Campurkan ayam dengan bawang.

Masukkan kembali potongan ayam ke wajan, lalu tambahkan tumisan bawang bombai. Masak menggunakan api besar agar bumbu semakin meresap. Jika tersedia, ayam dapat diberi sedikit efek panggang menggunakan torch untuk menghasilkan aroma yang lebih menggugah selera.